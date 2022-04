Festőművész a mai vendégünk. A Highlights of Hungary idei díjazottjai közül ő kapta az Index különdíját, a kreativitásért, és a benne rejlő ígéretért. Pakosz Anna azt mondja, hogy ő nem annyira elmélyüléses típus, mint a bátyja, és a festészet sem automatikusan érkezett az életébe. De ő olyan, aki ötéves korában elkezdett festeni, és bár ha azóta nem is folyamatosan, de fest. S ha egy időre el is térült a festészettől, mégis visszatért hozzá.

Festményeiben mindig önmagát keresi, sőt többnyire meg is festi önmagát, képeinek történeteibe pedig beleszövi önmagát. Szimbolikájában, vizualizációjában központi szerepet kap a nő, a női energiával kapcsolatos ábrázolás.

Annak pedig, hogy művészi kiteljesedésének helyét nem Magyarországon, de még csak nem is Európában találta meg, oka. Az alábbi beszélgetésben arra is választ kapunk, hogy miért éppen Izraelben találta meg azokat hatásokat, emberi kapcsolódásokat, amelyek segítik őt az alkotásban.

Művészetének alapja az, hogy megtalálja azokat a mély kapcsolódásokat, amelyeket közösségi élménnyé tud formálni. Ez ugyan túlmutat festészetének keretein, de egy festőművész nem élhet csupán önmaga keretei közül, ahogyan mondja:

A festészet nem csupán a művész és a vászon találkozása.

A beszélgetésben arról is szó esik, hogy

a természetben több a női energia,

a társadalomban pedig sokkal több a férfi energia,

a versengés talán férfi kvalitás,

miért kezdték el érdekelni a terek, a színek és a formák,

miért fest újra és át gondolatokat.

(Borítókép: Pakosz Anna. Fotó: Kaszás Tamás / Index)