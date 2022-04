Új műsorvezetőkkel tér vissza a Sunday Brunch

Kis szünet után helyszínt és műsorvezetőt is vált az Indexen a Sunday Brunch. A tavaszi évadban mindjárt két új, ám ismerős arc köszönti vasárnap a Sunday Brunch nézőit, akik egymást váltva beszélgetnek vendégeikkel a hétvégéhez illő könnyed vagy éppen komolyabb témákról és történetekről.

Tudják, mi a közös Puskás-Dallos Boglárka Fonogram-díjas énekes, valamint Csiby Gergely színművészben? Egy ilyen kérdésre, persze, sokféle választ lehet adni, de vasárnaptól egy közös biztosan van bennünk:

ők vezetik az Index Sunday Brunch műsorát.

No, nem egyszerre, hanem felváltva, vasárnaponként az Aranybástya étteremben.

Bogi, az énekesnő

Puskás-Dallos Boglárka a Covid-járvány első évében az Indexen mutatta be akkori legújabb dalának klipjét, melyet Manuellel közösen énekel. A klipről akkor így nyilatkozott az Indexnek:

Azt az üzenetet érzékelteti, hogy csak mi vagyunk felelősek a döntéseinkért és a jövőnk alakulásáért. Kortól és nemtől függetlenül mindannyiunknak vannak nehézségei az életben, amin, ha odafigyelünk egymásra, könnyebben túljuthatunk.

Ha valaki ezt a dalt nem hallotta volna, most ide kattintva megteheti.

Gergely, a színművész

Csiby Gergely sem ismeretlen az Index olvasói előtt. Ő ugyan még nem énekelt nálunk, ám interjút adott, és abban nagyon komoly, kibeszéletlen ügyekről is őszintén beszélt. Meg arról is,

talán megvan bennem a képesség arra, hogy a színjátszáson keresztül adni tudjak az embereknek, örömöt, vidámságot, élményt; segíthetek nekik abban, hogy az életük boldogabb, gazdagabb legyen. De a helyzet az, hogy ha dolgozom magamon, hogy minél teljesebb és gazdagabb életet éljek, és ha ezzel másnak is tudok segíteni, az nagyon jó.

Ha valaki nem olvasta a vele készült interjút, most ide kattintva megteheti.

... és a vasárnapi vendég: Hegyi Barbara

A Sunday Brunch nézői már megszokhatták, hogy a műsorba olyan vendégek érkeznek, akiket mindenki ismer és elismer, szeret vagy megszeret. Ha akadna olyan olvasó, aki talán mégis kevésbé ismeri azt, akivel a Sunday Brunch műsorvezetője beszélget, annak ezúttal is alkalma lesz arra, hogy Bogi és Gergely kíváncsisága és közvetlensége közelebb hozza őt hozzá.

Ezen a héten, vasárnap délelőtt Csiby Gergely vendége Hegyi Barbara színművésznő lesz, kinek színpadi és filmszerepeit is hosszadalmas volna felsorolni, pályafutását és tehetségét azonban talán az is jól mutatja, hogy Jászai Mari-díjas, Psota Irén-díjas színművész, s hogy szinkronhangját hallva is bárki azonnal rávágja, hogy ő Hegyi Barbara.

Az, hogy vasárnap délelőtt miről beszélget Csiby Gergely és Hegyi Barbara, kiderül az Index Sunday Brunch műsorából.

Tartsanak velünk, töltsük együtt a vasárnap délelőttöt!

(Borítókép: Puskás-Dallos Boglárka és Csiby Gergely. Fotó: Kaszás Tamás / Papajcsik Péter / Index)