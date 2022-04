Meghalt a francia színész, aki eljátszotta Mitterand elnököt

Szerdán 96 éves korában meghalt Michel Bouquet francia színészlegenda, aki pályafutása alatt olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint François Truffaut és Claude Chabrol – adta hírül az MTI. Ügynöke közlése szerint a színész egy párizsi kórházban hunyt el.

A színpadi produkciók mellett Michel Bouquet a filmekben is maradandót alkotott: korábban kétszer is elnyerte a francia Oscarnak is nevezett César-díjat.

Először a 2001-es Comment j’ai tué mon père (Hogyan öltem meg apámat) című krimiben, Juliette Binoche oldalán nyújtott alakításáért, másodszor pedig a François Mitterand korábbi francia elnökről készült 2005-ös film címszerepének eljátszásáért kapott elismerést.

