Bodor Ádám rangos irodalmi díj várományosa

Ismét megrendezték a pandémia miatt két év kényszerpihenőre ítélt londoni könyvvásárt, amelyet a The story is you szlogennel hirdettek meg a szervezők. A The London Book Fair méretében és fontosságában is a nemzetközi könyves szcéna egyik legnagyobb és legkiemelkedőbb eseménye. A világ minden tájáról érkeznek kiadók, jogkereskedők, könyvügynökök és más könyvszakmabeliek az Olympia London kétszintes rendezvénycsarnokába. Az idei vásáron közel hatvan ország mutatkozott be.

Magyarországot az eseményen a Petőfi Kulturális Ügynökség képviselte saját standdal, ahol az érdeklődők megismerkedhettek az utóbbi évek kortárs magyar prózairodalmát összegző Best of-kiadványokkal, a kibővített fordítástámogatási program részleteivel, és belelapozhattak a tavaly novemberben indult, angol nyelvű irodalmi magazin (The Continental Literary Magazine) legújabb lapszámába. A magyar stand a vásárra kiutazó hazai kiadók számára is fontos, hiszen a pavilon számos kiadói tárgyalásnak adott helyet.

A magyar jelenlétet a londoni Liszt Intézettel közösen szervezett irodalmi programok tarkították. Az intézet új belvárosi épületében telt ház mellett ismerkedhetett meg a brit közönség a The Continental Literary Magazine-nal. A negyedévenként megjelenő periodika célja a magyar és közép-európai irodalom angolszász nyelvterületen, ezen belül is az Amerikai Egyesült Államokban történő népszerűsítése. Az est folyamán a lap fordító-szerkesztője, Owen Good beszélgetett az első szám két szerzőjével, Terék Anna költővel és Szántó T. Gábor íróval. A közönség érdeklődéssel fogadta a kiadványt, az izgalmas kérdések mentén kialakuló párbeszéd pedig rávilágított arra, hogy

az egykori keleti blokk iránti általános érdeklődés a kétezres évek leszállóága után ismét felerősödött.

Szintén a Liszt Intézetben mutatták be Bodor Ádám Verhovina madarai című regényét az író és a fordító, Peter Sherwood jelenlétében. A mű a Petőfi Kulturális Ügynökség fordítástámogatási programjának jóvoltából 2021 novemberében jelent meg angol nyelven. A könyv sikerének bizonyítéka, hogy az egyik legrangosabb irodalmi díj várományosa: felkerült az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank irodalmi díjának tízes listájára. Az EBRD Literary Prize-zal a legjobb, fordításban megjelent műveket ismerik el.

Idén még számos neves nemzetközi eseményen és könyvvásáron képviseli hazánkat a PKÜ. A magyar stand április 21. és 24. között Párizsba költözik, de többek között Varsóban, Torinóban, Prágában, Pozsonyban és természetesen Frankfurtban is megtalálható lesz a magyar irodalom. A párizsi vásáron a PKÜ és a párizsi Liszt Intézet együttműködésében mutatják be Molnár T. Eszter Teréz, vagy a test emlékezete és Bartis Attila A vége című művének francia kiadását, a vásár területén pedig Kun Árpád Boldog Észak című regényének francia nyelvű megjelenéséről beszélget a szerző és fordítója.

(Borítókép: Bodor Ádám 2016. február 23-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)