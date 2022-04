A NASA szerint óriási napvihar érheti el a Földet

A napvihar legrosszabb forgatókönyve szerint a műholdak és az éppen űrben tartózkodó személyek is bajba kerülhetnek, valamint a rádió- és navigációs rendszerek is zavart szenvedhetnek, és a vándorló állatokat is megzavarhatja a napvihar – írja a Daily Star.

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) szerint az elmúlt órákban több erős geomágneses vihar is megfigyelhető volt, miután az intenzív aktivitás a Napon két különböző „filamentumkitörést”, más néven koronakidobódást okozott.

Ezek a viharok a napszél változásaiból erednek, és jelentős változásokat idéznek elő a Föld magnetoszférájában lévő áramlatokban, plazmákban és mezőkben

– tette hozzá a NOAA. Egy G5-ös vihar esetén – egy súlyosabb skálán – a bolygó teljes napfényes oldalán több órán át tartó rádiószünet alakulhat ki.