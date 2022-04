Vasárnap kiderül, hogy Liptai Claudia tud-e tenyérből jósolni

Ritkán ad interjút, legalábbis nem olyan sokszor, ahányan az szeretnék vagy elvárnák tőle. Pedig Liptai Claudia azt mondja, hogy szereti azokat az élethelyzeteket, amikor interjút adhat, de nem nagyon szeret beszélni magáról. Nyilván ez abból is adódik, hogy ő színésznő, akit beszippantott a kereskedelmi televíziózás világa.

Ám az is biztos, hogy aki sokat van képernyőn, arról akár azt is hihetnénk, hogy élete a szemünk előtt zajlik, és mégis, minden vele készült beszélgetésben előkerülnek olyan történetek, amelyekről sosem gondoltunk volna, hogy olyanokkal is megeshet, akik a reflektorfényben élik az életüket.

Liptai Claudia ezúttal a Sunday Brunch műsorában arról beszél, hogy munkájából adódóan inkább ő kérdezett másokat, nem pedig fordítva. Mint mondja:

Nekem a színésznőségről van papírom, ahhoz értek a legjobban.

Mi persze tudjuk, hogy cukrászként is megállná a helyét, de erről ebben a beszélgetésben nem mesél. Annál inkább arról, hogy ahol ő felnőtt, abból a környezetből csak a barátok jelentették a szabadulást:

ez hozza magával az agressziót, és úgy mutogatod magad, hogy közben nem akarod, de rossz irányba indulsz el.

Az pedig, hogy milyen irányba is haladt, és hogy miért is tud – vagy nem tud – tenyérből jósolni, kiderül vasárnap, az Index Sunday Brunch műsorából.

(Borítókép: Liptai Claudia és Puskás-Dallos Bogi. Fotó: Kaszás Tamás / Index)