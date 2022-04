Mozart éteri hangzású miséjét és Jevgenyij Koroljovot is elhozta a Concerto Budapest

Keller András nem először hozta el nekünk Mozart éteri muzsikáját. Olvasóink tavaly az Indexen online követhették figyelemmel a Mozart-nap eseményeit, idén pedig a Concerto Budapest művészeti vezetője kilenc koncertből álló napot szervezett Mozart muzsikájának,

ezzel tisztelegve Salzburg világhírű komponistája előtt.

Az Index olvasói ebből kettőt követhettek figyelemmel a 2022. április 3-án rögzített koncertsorozat premierjeként. Ezek a zeneművek ugyanis az Indexen voltak először láthatóak és hallhatóak. Az idei Mozart-nap koncertjeit is Keller András hívta életre. A világhírű hegedűművész, a Keller Quartet alapítója, a Concerto Budapest zeneigazgatója, érdemes művész, a londoni Guildhall School of Music and Drama hegedűprofesszora, akit tavaly március 15-én Kossuth-díjjal tüntettek ki, és így immár ezt a magas állami elismerést is magáénak tudhatja a Liszt- és Bartók–Pásztory-díj mellett, így fogalmazott az okokról, hogy miért idézte meg nekünk Mozart szellemét:

A Mozart-nap célja »csak« az, hogy boldogok legyünk ettől a csodálatos, kimeríthetetlen zenei forrástól.

Délutáni mise nagyszombaton

A tegnapi két premier első etapja 17:30-kor kezdődött. Mozart befejezetlen műve, a c-moll mise valójában fogadalmi mű, amellyel Mozart a Constanze Weberrel megkötött házasságáért kívánt hálát adni az égnek, és ezzel szerette volna elérni azt is, hogy megbékítse apját, Leopold Mozartot, aki bizalmatlanul szemlélte fia bécsi önállósulását, valamint házasságát is.

W. A. Mozart: c-moll mise K. 427

Közreműködött: Chantal Santon Jeffery, Szutrély Katalin szoprán, Megyesi Zoltán tenor, Najbauer Lóránt bariton

Purcell Kórus, Concerto Budapest

Vezényelt: Vashegyi György

A c-moll mise Index-premierjét, ahogyan a szombat esti Mozart-koncert felvételeit ismét annak a profi stábnak köszönhetjük, amelyet a Concerto Budapest korábbi koncertjeinek közvetítésein megszokhattunk.

Concerto Budapest Mozart-nap 2022 az Indexen A közvetítés stábja: Keller András művészeti vezető, Jancsó Nyika vezető operatőr, Komlós András adásrendező és Szabó Stein Imre vezető rendező

Egy koncert életre keltése, vagyis az, hogy a zene filmen is jól látszódjon, különleges látás- és gondolkodásmódot igényel. Szabó Stein Imre mindezt úgy álmodta meg, hogy a koncertfilm egy laikus számára is élvezhető és érthető legyen. Minderről az Indexen korábban így nyilatkozott:

Az alapkonfliktus az, hogy általában a klasszikus zenészek úgy gondolják, ők játszanak, és a filmesek, ha akarják, vegyék föl. Csakhogy nekem is van egy elképzelésem, hiszen filmet akarok készíteni, ezért én meg azt mondom nekik, hogy háromszor fogjuk felvenni, így és így, mert ezt szeretném a filmen viszontlátni. Ez szül konfliktushelyzeteket. Én úgy dolgozom, hogy csinálok egy biztonsági felvételt, és utána jön a vadulás.

Ez a „vadulás” azonban olyannyira jól szokott sikerülni, hogy arra a világ zene- és filmértő ítészei is felfigyelnek. Két éve például a Velencei Televíziós Fesztiválon az előadó-művészeti filmek kategóriájának győztese lett az a kétórás, különleges koncertfilm, amely a Concerto Budapest és a Kremerata Baltica együttműködésében létrejött, 2019. december 4-én a Müpában rendezett koncertből készült. A Concerto Budapest és Keller András, Szabó Stein Imre által rendezett koncertfilm nem sokkal később a Bronz Lovie Award, valamint a nemzetközi közönségszavazás nyertese is lett.

Esti koncert az Indexen

Mozart zenéjét olyan kiváló, világhírű művészek előadásában hallhattuk, mint Rost Andrea és Jevgenyij Koroljov. A Kossuth-díjas, Prima Primissima díjas Rost Andrea pályafutásában és operaművészetében kiemelt, mondhatni, kitüntetett helyet foglalnak el a Mozart-szerepek és -szólamok. Hazai és külföldi opera-előadások sora, de éppígy CD- és DVD-felvételek is tanúsíthatják azt a fogékonyságot és stílusérzéket, amellyel a művésznő a hangjához, színpadi személyiségéhez illő mozarti szerepekhez, illetve szólamokhoz közelít.

Jevgenyij Koroljov zongorajátékát régóta jól ismeri a magyar közönség. Szóló-, kamarazenei és nagyzenekari koncertjein egy intellektuális, üres virtuozitástól mentes művész áll időről időre Budapest vezető koncerttermeinek színpadára, minden alkalommal bizonyítva kivételes művészi kvalitásait.

Zárkózott vagyok, és ezt vállalom is

– mondta egy interjúban, ami sokat elárul a személyiségéről. Az 1949-ben született művész a moszkvai Csajkovszkij Konzervatóriumban tanult zongora szakon. Hamburgban él 1978 óta, 2015-ig tanított ott a zenei főiskolán. Bár a hazai közönség leginkább Bach- és Mozart-játékosként ismerte meg, Koroljov változatos, a barokktól a bécsi klasszikusokon, Schuberten és Chopinen át Debussyig, Messiaenig és Ligeti Györgyig ívelő repertoár birtokosa. Koroljov a magyar zene tisztelője – erről így vallott egy interjúban:

A magyar zene számomra ugyanúgy fontos része a zeneirodalomnak, mint a német, francia, orosz zene. A 19. századi magyar zenét nem ismerem annyira, kivéve persze Lisztet. [...] Ami viszont a 20. századot illeti, úgy gondolom, hogy Magyarország nagyon szerencsésnek mondható. Bartók, Kodály, Ligeti és Kurtág mind elsőrangú zeneszerzők. Bartókot, Ligetit és Kurtágot szívesen játszom, s nemcsak tiszteletet ébresztenek bennem, hanem nagyon szeretem is a műveiket.

Ez hallhattuk az esti koncerten

W. A. Mozart: D-dúr kürtverseny K. 412

W. A. Mozart: Deh, vieni, non tardar – Suzanna áriája a Figaro házasságából

W. A. Mozart: C-dúr versenymű fuvolára és hárfára K. 299

W. A. Mozart: Ch’io mi scordi di te? K. 505

W. A. Mozart: c-moll zongoraverseny K. 491

Közreműködött: Rost Andrea szoprán, Kaczander Orsolya fuvola, Lenka Petrović hárfa, Tóth Bálint kürt, Simon Izabella, Jevgenyij Koroljov zongora

Concerto Budapest

Vezényelt: Keller András

