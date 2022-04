Mr. után Mr. és Mrs. a Művölgyben

A Művészetek Völgye fesztivál életében régóta fontos szerepet tölt be a színház. Tavaly először saját bemutatóval is jelentkeztek. A tehetséges Mr. Ripley után idén egy sokkal intimebb darabbal készülnek a Művészetek Völgye nyitónapjára.

A Művészetek Völgye az ország legnagyobb összművészeti fesztiváljaként idén is közel kétezer programmal várja július 22-31. között a látogatókat. A fesztiválon évek óta fontos szerepet töltenek be a színház és a társművészetek, így tavaly, a Művészetek Völgye 30. jubileumán debütált a Völgy első saját darabája, A tehetséges Mr. Ripley, amely jelenleg a 6Színben látható.

A hagyomány folytatódik és az idei évben a Mr. és Mrs. című előadás elevenedik meg a Színház Színpadnál, Taliándörögdön. Peter Quilter darabját Somogyi Szilárd rendezésében láthatjuk, a főszereplők Janza Kata és Szabó P. Szilveszter. Az előadás díszletét és jelmezét Rákay Tamás tervezi.

A Mr. és Mrs. egy két szereplőre, de összesen tíz szerepre íródott, fordulatos darab, melynek jeleneteiben fontos érzelmek, magasságok és mélységek várják a nézőket. A két színész játéka garancia a pergős, jó humorú, izgalmas előadásra, melynek premierje a Völgy nyitónapján lesz látható.

A Színház Színpadon emellett olyan remek darabokat láthat majd a közönség még a 10 nap alatt, mint például az Art-Színtér előadásában a Ketten egyedül, A három magas nő és a Mandragóra, az Orlai Produkció Redőny c. darabját hozza el a Völgybe, a Veszprémi Petőfi Színház Pilinszky 100! c. előadásával készül, míg a Nézőművészeti Kft. Karinthy Frigyes klasszikusát, az Utazás a koponyám körült állítja színpadra.

A Völgyben a mainstream és alternatív színházi előadásokon túl a látogatók elmerülhetnek az újcirkusz, a kortárs tánc vagy akár az opera világában is Vígánpetenden a Cirque du Tókertnél. A hatalmas cirkuszi sátorban többek közt fellép a Recirquel újcirkusz-társulat, akik My Land c. előadásukkal érkeznek, a Duda Éva tánctársulat a Ramazulit hozza el a fesztiválra, Szlovéniából érkezik Andrej Tomse zsonglőr és a Firebirds is látványos produkcióval, valamint minden nap workshopokkal készül a Völgyre. A Cirque du Tókert ad majd otthont az Operaház és az Óbudai Danubia Zenekar egy-egy előadásának is.

A Momentán Társulat udvara évek óta stabil pontja a Völgynek. A kapolcsi udvarban a 10 nap alatt számos improvizatív előadás, vicces, ugyanakkor elgondolkodtató téma kerül terítékre, köztük élettörténetek bemutatása is. A társulat gyakran hív vendégeket is játékaikhoz: idén biztosan találkozhatunk a Momentán vendégeként Halász Judittal, Rezes Judittal, valamint Grecsó Krisztiánnal is.

További információ és az előadások teljes sora elérhető Művészetek Völgye hivatalos weboldalán.