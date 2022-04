Senki ne dédelgessen döglött cápát! A Sunday Brunch vendége: Liptai Claudia

„Aranyosan mondtad, hát kirúgtak” – feleli Liptai Claudia arra kérdésre, hogy gyerekkorában eltanácsolták-e az iskolából. Ehhez persze szükség volt 101 igazolatlan órára, és ilyenje jó magaviseletű gyereknek nincsen. A művésznő spártai őszinteséggel beszél azokról az időkről, amikor mások előtt agresszív gyereknek tűnhetett.

Azt mondja, abból a környezetből, amelyben élt, csakis a barátok jelentették a szabadulás esélyét, és ez magával hozhat némi agressziót:

Úgy mutogatod magad, hogy igazából nem akarod, csak rossz irányba indulsz el.

A beszélgetésben arról is szó esik, hogy amikor az ember keresi az útját, olyan munkát is elvállal, amire a legtöbben nem is gondolnának. Liptai Claudia így jutott álláshoz egy tenyérjósnál, de ennek meg az a hozadéka, hogy olyan tudást is magára szed az ember, ami éppen egy ilyen szituációban, mint ez a beszélgetés az Aranybástya Étterem asztalánál, hasznos lehet.

Claudia magához is húzza Bogi tenyerét, és arról magyaráz, miközben szakértő szemmel elmélyül a bőrön futó vonalak hálózatában, hogy amennyiben a fejvonal és az életvonal nem találkozik, akkor az illető türelmetlen ember. Ezt követően persze az is kiderül, hogy kettejük közül vajon melyikőjük a türelmetlen – s hogy most hányan pillantanak a tenyerükre otthon, a monitor előtt ülve –, ahogyan azt is megtudjuk, hogy anno Claudia felvételijén pótszavazást rendeltek el, mert a színészprofesszorok az előttük álló lány testalkatát látva először úgy döntöttek,

hogy Liptai Claudiát nem veszik fel színészhallgatónak.

Amennyiben kíváncsiak arra, hogy Liptai Claudia miért idéz Woody Allentől, aki azt mondta, hogy

a szerelem olyan, mint a cápa, ha nem megy előre, meghal,

annak feltétlenül meg kell néznie a Sunday Brunch mai adását, de mindezt meg is hallgathatja, ha elindítja a lejátszót.

