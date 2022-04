Bubnó Tamás: Egy nyelven imádkoznak, aztán elmennek megölni egymást

A görögkatolikus vallás híveként mint művészt és mint embert egyaránt elkeseríti az orosz–ukrán testvérharc Bubnó Tamást. A Szent Efrém Férfikar Liszt Ferenc-díjas és érdemes művész karnagya elmondta, hogy az együttesük egyik tagja kárpátaljai, így személyesen is érinti őket a háború.

Viktor édesapja magyar, édesanyja viszont orosz. Apukáját sajnos elvitte a Covid, anyukája pedig igen kitartó asszony, aki nem hajlandó elmenekülni. Azt sem érti, miért lövik a házát Kijevben, pláne, hogy ő is orosz. Kollégánk nem tudja meglátogatni a családját, hiszen azonnal besoroznák, Magyarországról próbál segíteni, ahogy innen lehetséges

– meséli Bubnó Tamás.

A karnagy elmondta, hogy a Szent Efrém működésének húsz esztendeje alatt rengeteg orosz és ukrán barátjuk lett a zenészek, énekesek közül.

Beszélgetünk, tartjuk a kapcsolatot a számunkra kedves emberekkel. Mindkét oldalon döbbentek és tanácstalanok a szörnyű háború miatt.

Orosz barátaik azt mondják, hogy országukban a korábbinál többen és hangosabban kezdték el támogatni Putyin elnököt a szankciók életbelépése óta. Igazságtalannak érzik a nyugati reakciókat, illetve azt, hogy a világ szemében az ukránok semmiféle hibát nem követtek el.

Ukrán barátaik pedig arról számolnak be, hogy bár korábban voltak gondok a különböző nemzetiségek között, mióta megtámadták őket, összezárnak a bajban, és mindenki „ukránabb” lett, mint valaha.

Az ukrán és az orosz nyelv rég elszakadt egymástól, az egyházi vagy ószláv nyelv viszont továbbra is közös, ezen a nyelven hangzanak el az imádságok. Mielőtt elmennek egymást megölni, ugyanazon a nyelven, ugyanazokkal az imádságokkal fordulnak az Úrhoz.

Bubnó Tamás arról is beszélt, hogy a magyar görögkatolikusok is ugyanazokat az énekeket éneklik saját nyelvünkön, amit ők oroszul, ukránul vagy az egyházi szláv nyelven. Még az is pontosan tudja, miről van szó, aki nem is ért oroszul, ha meghallja a Da molcsit – Hallgasson minden emberi test kezdetű, csodálatos nagyheti ószláv liturgikus éneket.

A legnépszerűbb magyar vokális együttes alapítója pontosan tudja, hogy Ózdon is ugyanazt imádkozzák, mint Vlagyivosztokban. Mint mondja:

Azt tudjuk tenni, hogy továbbra is hirdetjük, használjuk közös hitbéli, zenei, liturgiai kincseinket, aminek csodájára jár a világ.

Bubnó Tamás egy Liszt Ferencről fennmaradt anekdotával világított rá arra, mi lehet a dolga a művészeknek ebben a helyzetben. A maga korában hihetetlenül népszerűvé vált zongoraművészt, zeneszerzőt egy alkalommal az orosz cár is fogadta. Az uralkodó kifogásolta a művész hajviseletét és politikai nézeteit is. Liszt azt felelte a cárnak, hogy a hajviseletéről maga szeret dönteni, politikai vitába pedig azért nem bocsátkozik, mert nincs százötven hadosztálya érvei alátámasztására.

Ha lennének Efrém hadosztályaink, azonnal véget vetnénk a háborúnak,

de nincsenek – szögezte le a karnagy. – Annyit tudunk tenni, hogy hangot adunk annak, milyen értelmetlen és tragikus, hogy ez két nagyszerű kultúrnép egymásnak esik, és a magunk eszközeivel rimánkodunk, hogy vessenek véget ennek az őrültségnek.

Az lenne a legjobb, ha április huszonkettedikén bejelentenék, hogy a Szent Efrém-koncertnek köszönhetően befejezik a háborút.

A hetvenperces oratóriumszerű előadásban szünet, megszakítás, taps nélkül egymást követik az énekelt imák. A fohászokat ukrán és orosz szerzők feldolgozásában adják elő a koncerten. Húsvéti műsoruk vendégművésze, a Kossuth-díjas Lovász Irén moldvai, magyarországi református és katolikus énekeket ad elő, de bekapcsolódik az orosz nyelvű közös imákba is.

A Kálvin téri református templomban, április 21-én felhangzó szakrális, egyházi zenék a nagyhét tematikáját követik. Az oratorikus koncerten felhangzanak többek között csángó és palóc nagyheti énekek, orosz böjti zsoltár, ukrán Mária-siralom és ószláv liturgikus ének is.

– Az Orientale lumen – A kelet világossága sorozat egyik koncertje sem hangzott fel korábban protestáns templomban. Most befogadta a református egyház, aminek nagyon örülünk. A műsort két nap múlva újra előadjuk Debrecenben, a Szent Anna-székesegyházban, ami egy gyönyörű, nagyon szépen szóló katolikus templom.

Közösen fohászkodunk a békéért a közönséggel, és azokkal a menekültekkel, családokkal, akik eljönnek a koncertre.

– mondta el Bubnó Tamás, aki hozzátette, hogy a háború elől menekülőket természetesen ingyen látják vendégül koncertjeiken.

(Borítókép: A Szent Efrém Férfikar koncertje 2021. szeptember 8-án. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)