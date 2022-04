Budapesten ad megakoncertet Enrique Iglesias

Április 20-án kezdődik a jegyértékesítés Enrique Iglesias magyarországi megakoncertjére, amely június 12-én lesz az MVM Dome színpadán. A latin világsztár zene- és tánckara kíséretében mindössze három koncert erejéig utazik Európába, amelyből Budapest az egyik állomás.

Enrique Iglesias 2018 márciusában lépett fel utoljára Magyarországon. Akkor pillanatok alatt elfogytak a jegyek, a világsztár két, telt házas koncertet adott. (A szervezők előre jelezték, hogy idén csak egyetlen koncertet ad.) Az viszont biztos, hogy ugyanazt a színpad-, fény-, hang-, lézer- és pirotechnikát láthatjuk majd, amely a nemrégiben véget ért amerikai turné nagyságát jellemezte.

A megabulin olyan slágerek hallhatók majd, mint a Sube me la radio, a Duele el corazón, Loco, a Heart Attack és a Bailando. Az utóbbi dal videóklipje közel három és fél milliárdos nézettséggel a második legnézettebb klip lett a YouTube-on. Most állítólag dalpremierre is készül, ami nagy megtiszteltetés lenne a hazai közönség számára.





A Grammy-díjas énekes eddig kétszáz díjat nyert, tíz stúdió albumot vett fel, és úgy emlegetik, mint a latin zene királyát. 2020-ban megkaphatta élete legnagyobb elismerését: megválasztották minden idők legjobb latin előadójává. 25 éves karrierje során több mint 170 millió lemezt adott el. A 2016-os American Music Awardson megszavazták őt a közönség kedvenc művészének, 2016-ban és 2017-ben öt díjat nyert a Latin American Music Awards díjátadón, köztük az Év Művésze díját.

(Borítókép: Enrique Iglesias 2016. november 5-én Miamiban. Fotó: Jason Koerner / Getty Images / iHeartMedia)