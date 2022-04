Művészek hozzák el az elmaradt tavaszt

Bár az időjárás az elmúlt napokban előszeretettel ignorálja a tavasz gondolatát, és meghökkentve a napfényre hónapok óta váró embereket újrakezdi az őszt, legalább a Bartók Tavasz elhozza nekünk az évszaknak megfelelő művészeti programokat, amelyek kellően felkészíthetik a lelket a nyárral beköszönő fesztiválszezonra.

Jó pár előadó és zenekar Miskolcon, Győrben és Debrecenben is sokrétű programmal várja a közönséget. A fesztivál különböző stílusokat ígérve kínál kulturális csemegét. Ramón Vargas és a Győri Filharmonikus Zenekar, Arturo Sandoval, Makszim Vengerov és a Pannon Filharmonikusok, a BANDALOOP, Igudesman & Joo, Szergej Krilov és a Kodály Filharmonikusok Debrecen, a Győri Balett, a Szegedi Kortárs Balett, a Pécsi Balett és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Ritmo Piknik keretében pedig többek közt Sena, a Bohemian Betyars, a Los Orangutanes, Lakatos Mónika és a Romengo, Paár Julcsi, a MORDÁI, a Dresch Mihály Ballance Trio, a Napfonat és az Odd ID.

Április 21-én a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadásával, A hűtlen feleséggel kezdődik Miskolcon a Bartók Tavasz, és nem ez az egyetlen táncprodukció, hiszen április 22-én a Győri Balett Lajkó Félix zenéjére született látványos koreográfiája, a GisL, április 28-án pedig a Pécsi Balett Vasarely-etűdök című előadása vendégszerepel a Miskolci Nemzeti Színház színpadán. A Művészetek Háza ad otthont a világhírű zenész-komikus páros, Alekszej Igudesman és Hyung-ki Joo Play it Again című estjének, valamint a világhírű hegedűművész, Makszim Vengerov és a Pannon Filharmonikusok hangversenyének, amelyen Dvořák, Prokofjev és Bartók dallamai csendülnek fel, míg a Ritmo Piknik a Szinva Teraszon és az Erzsébet téren várja ragyogó világzenei és népzenei koncertekkel, interaktív zenei foglalkozásokkal és gyerekprogramokkal a fesztiválozókat.

Április 25-én Győrben is elstartol a Bartók Tavasz: a Győri Nemzeti Színházban egymást követik a táncelőadások. A sort a hazatérő Győri Balett GisLje nyitja, de különleges produkcióval érkezik a Szegedi Kortárs Balett, a Pécsi Balett és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes is. Az amerikai BANDALOOP társulatot világszerte a vertikális tánc úttörőiként emlegetik: táncoltak már ódon várfalakon, nagyvárosok hipermodern felhőkarcolóinak üvegfelületein vagy a természetben, meredek sziklákon – április 29-én és 30-án pedig a győri épületeket hódítják meg.

Az Olimpiai Sportparkban áll színpadra a tízszeres Grammy-díjas kubai jazztrombitás, Arturo Sandoval, ugyanitt ad koncertet Szergej Krilov világhírű hegedűművész, valamint Ramón Vargas, a mexikói sztártenor, aki a Győri Filharmonikus Zenekar kíséretében Puccini, Verdi és Rossini legszebb áriáival készül lenyűgözni a magyar közönséget. Április 29-én és 30-án a Ritmo Pikniknek köszönhetően a népzenével fűszerezett jazzsztenderdek és sanzonok, az oláh cigány zenei motívumok, a jamaicai eredetű ska, sőt a délszláv népi muzsika világába is belekóstolhat a győri közönség a város közterein.

Végül, de nem utolsósorban április 27-én Debrecenben is kezdetét veszi a Bartók Tavasz: a programsorozat a fékezhetetlen humorú, virtuozitásban és kreativitásban is verhetetlen muzsikus-komikus duó, Alekszej Igudesman és Hyung-ki Joo koncertjével indul a Kölcsey Központban, de emlékezetes pillanatokat ígér Szergej Krilov és a hazai pályán brillírozó Kodály Filharmonikusok Debrecen közös hangversenye is, amelyen többek közt Bartók és Mendelssohn egy-egy népszerű kompozíciója is felcsendül.

Május első napjaiban Debrecenbe is ellátogat a latin jazz élő legendája, Arturo Sandoval és a mexikói operacsillag, Ramón Vargas is. Természetesen a Nagyerdei Víztorony is fesztiválhelyszínné változik: négy szemtelenül fiatal és tehetséges dalszerző-énekes, Ohnody, Deva, Saya Noé és Drimba Cristina ad koncertet itt a Bartók Tavasz keretében, de az emblematikus helyszín a Ritmo Piknik világzenei programjainak is teret ad.

Debrecen ikonikus képzőművészeti központja sem maradhat ki a fesztiválpezsgésből: az épület külső homlokzatán, köteleken függesztve perdül lélegzetelállító táncra a BANDALOOP világhírű csapata, bebizonyítva, hogy a gravitáció nem lehet akadály, sőt a magasság és a mélység izgalmas táncpartner a zseniális társulat számára.

A világhírű magyar zeneszerző, Bartók Béla születésének 140. évfordulóján, 2021 tavaszán indult Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek egyedülálló összművészeti eseménysorozat. A fesztiválprogram minden évben bepillantást enged Bartók lenyűgöző életművébe, ugyanakkor nem kizárólag a világhírű zeneszerző kompozícióit sorakoztatja fel, sokkal inkább Bartók szellemiségét, kreativitását, alkotói szemléletét kívánja megjeleníteni számtalan műfajban a kortárs komolyzenétől kezdve a világzenén, jazzen, táncművészeten és képzőművészeten át a könnyűzenéig, a hazai és nemzetközi művészeti élet legjobbjainak alkotásain keresztül.