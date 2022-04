A Danubia egy európai szinten is ritkaságnak számító zenei eseményben szeretné közel hozni a klasszikus zenét a gyerekek szívéhez a gyereknap hétvégéjén. A Kalandra Fül Fesztivál olyan klasszikus zenei esemény, amely egy helyre gyűjti a legjobb, legviccesebb és legszerethetőbb előadásokat az óvodás és kisiskolás korosztály számára. Az eseményre a zenekarhoz csatlakozik Szinetár Dóra is, aki nemcsak műsorvezetőként, előadóként is közreműködik néhány produkcióban.