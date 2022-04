Három magyar művésznő hódít Velencében

Keresztes Zsófia 19 szoborból komponált kiállítását mutatja be az idei Velencei Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonja. Az álmok után: merek dacolni a károkkal című kiállítás alkotója mellett két másik magyar művésznő is központi helyet kapott az idei biennálén.

A velencei képzőművészeti seregszemlén 1909 óta jelen lévő magyar pavilon történetében ez a harmadik alkalom, amikor női művész kap önálló bemutatkozási lehetőséget – hangsúlyozta Boros Géza, a Ludwig Múzeum Velencei Biennálé Irodájának vezetője. A műértő szerint a fiatal generációhoz tartozó Keresztes Zsófia által megfogalmazott témák – a testek metamorfózisa, az erotikus utalásokkal teli szürrealista, amorf formák – tökéletesen illeszkednek Cecilia Alemanni, a biennálé központi kiállításának főkurátora tematikájához.

A főkurátori válogatásban két magyar származású, idősebb generációhoz tartozó művésznő munkái is szerepelnek. Idén a Franciaországban élő Molnár Vera és a New Yorkban dolgozó Dénes Ágnes alkotásait is meghívták a központi tárlatra.

Ha Keresztes Zsófiát nem válogattuk volna ki, valószínűleg meghívást kapott volna a főkurátori kiállításba

– jelentette ki a Velencei Biennálé Iroda vezetője az MTI tudósítása szerint.

A fiatal alkotó több mint egyévi megfeszített és heroikus munkával hozta létre

a magyar pavilon kiállításainak történetében talán az egyik legkomplexebb és legnagyobb volumenű szobrászati kiállítást

– tette hozzá Zsikla Mónika, a kiállítás kurátora.

Keresztes Zsófia a fiatal művészgeneráció nemzetközileg is jártas képviselője: festő szakon végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, de már korai munkáit is a térben gondolkodás jellemezte. A magyar pavilonra benyújtott programja nagyon kompakt, formai és tartalmi szerkezetében egyaránt szimmetrikus, miközben szembe is megy a maga állította szimmetriával – méltatta a magyar pavilon művészét Fabényi Júlia, a tárlatot szervező Ludwig Múzeum igazgatója, a magyar pavilon nemzeti biztosa.

Keresztes Zsófia kiállítása április 23. és november 27. között Velencében, majd decembertől a Ludwig Múzeumban Budapesten látható.

(Borítókép: Érdeklődők Keresztes Zsófia Az álmok után: merek dacolni a károkkal című, 19 szoborból felépülő kiállításán az 59. Velencei Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonjában 2022. április 21-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)