Budapesten ad koncertet Tom Jones

Tom Jones Surrounded by Time című turnéja keretében érkezik nyáron Budapestre, a korábban tervezett, de a háború miatt elmaradó kijevi koncertje helyett. Az énekes turnéja június közepén indul, és több mint ötven helyszínt érint Európában és Amerikában – közölte a budapesti koncertet szervező Krokodil Rock Kft. pénteken az MTI-vel.

A 81 éves Tom Jones csaknem hat évtizede kezdte pályafutását, első zenekarát 1963-ban alapította, Tommy Scott and the Senators néven. Első listavezető dala az It’s Unusual volt, 1965-ben, egy évvel később a Green, Green Grass of Home, 1968-ban pedig a Delilah lett hatalmas sláger. Saját televíziós show-műsora volt Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban, több filmben szerepelt, köztük a Támad a Mars!-ban.

Az erőteljes, remek hangú énekes a nyolcvanas években Prince dalának, a Kissnek a feldolgozásával tért vissza a sikerlistákra. Ezt a kislemezt a kísérletező új hullámos csapattal, az Art of Noise-zal közösen rögzítette, a korong több millió példányban kelt el világszerte. A kilencvenes években az If I Only Knew (1994) és a Sexbomb (1999) számított kiemelkedő Tom Jones-slágernek.

Az énekes már nyolcadik alkalommal lép fel Magyarországon

1965 óta mintegy 150 millió példányban adták el lemezeit. Legutóbbi – sorrendben 42. – stúdióalbuma, a Surrounded by Time tavaly jelent meg.

Az énekes 2001, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019 és 2021 után nyolcadszor lép fel magyar közönség előtt júliusban az MVM Dome-ban; legutóbb tavaly augusztusban a VeszprémFesten járt. Pályafutása során kapott Grammy-díjat, Brit Awardsot, 1999-ben átvehette a Brit Birodalom Érdemrendjét (OBE), 2006-ban lovaggá ütötte II. Erzsébet királynő.

