Először játsszák a Chicago musicalt Szegeden

Kertész Lilla, a fesztivál sajtóreferense közölte, John Kander, Fred Ebb és Bob Fosse világhírű musicaljének bemutatóját augusztus 12-én tartják a Dóm téren, majd még öt este láthatja a közönség, így augusztus 20-án a Chicago zárja a fesztivál idei évadát.

A musical főszerepeiben a hazai színházi élet népszerű, változatos műfaji háttérrel rendelkező művészei játszanak majd.

A revüsztár, kettős gyilkos Velma Kelly szerepében Ónodi Eszter látható, akit Billy Flynn ügyvédként Nagy Ervin képvisel majd a Dóm tér színpadán. Morton Mama dögös börtönőrszerepében Janza Kata tér vissza Szegedre.

A színművészek nem először lépnek a Szabadtéri Játékok színpadára. Nagy Ervin a Leányvásár és a Marica grófnő operettekben mutatta meg sokoldalú tehetségét. Ónodi Eszter olyan nagyszabású prózai előadásokban szerepelt, mint a III. Richárd és Az ember tragédiája. Janza Kata pedig közönségkedvenc musicalekben játszott: a Rudolf, a Rómeó és Júlia, a Szentivánéji álom, a Jekyll és Hyde, az Elfújta a szél, az Apáca Show és természetesen az Elisabeth főbb szerepeiben.

Március elején az alkotók 150 tehetséges jelentkezőből választották ki Czakó Juliannát, aki a hírnévre vágyó Roxie Hart szerepében lép a Dóm tér hatalmas színpadára. Mészáros Máté – aki jelenleg a Hotel Margaret és A Séf meg a többiek című sorozatokban is látható, de feltűnt többek közt a Kincsem és a Seveled című mozifilmekben is – Amost Hartot, Roxie jóravaló, ám kissé hiszékeny férjét alakítja majd. A Konferanszié szerepében pedig a népszerű stylist, műsorvezető, látványtervező, Lakatos Márk foglalja egységbe és közvetíti a pergő eseményeket, akinek a jövőben színészi szerep is jut majd – erről ide kattintva olvashatja beszámolóját.

Béres Attila egyedi koncepciót követő rendezésében nemcsak az igazságszolgáltatás és a show-biznisz olvad egybe a színpadon, beemeli a történetmesélésbe a hétköznapi valóságot, a paneldzsungelek érzelmileg is sivár miliőjét. Reflektál a darab központjában álló 15 perc hírnév problémakörének aktualitására, univerzális mondanivalója mellett is sok izgalmas megoldással kikacsintva a „kis magyar valóságra” – tájékoztat az MTI.