Meghalt Rohály Gábor

Papnak készült, fogorvos lett, majd a magyar borászat megújítójaként, a bornyelv megteremtőjeként egyedülálló hatást gyakorolt a magyar bor és borkultúra fejlődésére. Rohály Gábor egyike a Magyar Bor Akadémia alapító tagjainak, feleségével, Mészáros Gabriellával együtt létrehozta a Borkollégiumot, amelynek oktatója is volt, megalkotta a hazai borleíró szaknyelvet. Ő alapozta meg Magyarországon mindazt a tudást, amit ma magyar borértőként elsajátíthatunk.

Az Osztrák Borakadémia első magyar hallgatója volt, később egyik lektora is. Ő jelentette meg az első Borkalauzt. Tankönyvértékű könyveket írt, és foglalkozott a bor szakralitásával is. Munkája elismeréseképpen megkapta a Hamvas fürt borművészeti díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét és 2014-ben a Bussay László-emlékdíjat is.