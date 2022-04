Karacs Attila: „Mi rendőrtisztek vagyunk, nem képeztek ki minket erőszakra″

Mit csinálna, ha egy bárban egy idegen belekötne önbe és a párjába?

Hogyan védené meg önmagát és a párját?

Kész volna arra is, hogy megküzdjön az agresszorral?

Vagy elmenekülne, mondván, szégyen a futás, de hasznos?

De akkor mit kezdjünk azzal, hogy Will Smith lekevert egy pofont Chris Rocknak az Oscar-gálán?

Hol kezdődik, miből születik az agresszió?

Egy erőszakos, agresszív videójáték hogyan hat a gyermekekre?

A küzdősportolók miért gondolkoznak másként egy veszélyes szituációban?

Az orosz–ukrán háború miatt változik-e a félelemérzetünk, agresszívabbak leszünk már a háború híreitől is?

Mi a lényegi különbség az önvédelem és az énvédelem között?

Megannyi kérdés, és ha hiszik, ha nem, mindegyikre van válasz. Olyan ráadásul, amely egyszerű, mint a pofon – igaz, a pofonegyszerű ebben szövegkörnyezetben talán nem a legmegfelelőbb, és mégis –, mert Karacs Attila, aki aztán tényleg testközelből ismeri azt, hogyan hat az emberekre a bennük születő düh, az agresszió, a legegyszerűbb szavakkal és példákkal képes megvilágítani a kézenfekvőt.

Merthogy bár pofont adni sem olyan egyszerű, de az igazi kihívás ott kezdődik, amikor az a pofon soha el nem száll, soha el nem csattan.

Változtatás vagy alkalmazkodás?

Ehhez azonban meg kell érteni valami nagyon fontosat. Mint azt Karacs Attila is mondja, hogy az agresszió

alapvetően érzelmi késztetés, amely a nekünk nem jó helyzetek megváltoztatására irányul. Ha ezt mi nem tudjuk kontrollálni, akkor nem vagyunk alkalmasak arra, hogy társadalomban éljünk.

Karacs Attila Sellye Jánostól idézve hoz példát. A sejtek is alapvetően kétféle módon reagálnak az őket ért hatásokra: vagy megpróbálnak alkalmazkodni, vagy megpróbálnak a kialakult helyzeten változtatni.

Nos, innen indul ez a mai Sunday Brunch, és ez még csak a kezdet...

Ami talán sokak számára meglepő lehet, hogy Karacs Attila azt monda, hogy az agresszióra semmiképpen nem kellene démonként gondolni, hanem olyan hajtóerőként, amely segítségével változtatni lehet dolgokon.

A fontos kérdés azonban éppen itt rejlik: vajon az agresszió energiáit fel lehet úgy használni, hogy annak segítségével valami olyasmi szülessen, amely nem rombol, hanem ellenkezőleg, épít. Ehhez azonban szükség van arra,

hogy az ember fölismerje azt, ami benne érzelmi energiaként fölgyülemlik,

hogy az ember képes legyen ezt közölni,

mindezt ráadásul érthetően és artikuláltan, nem megbántva a másikat.

A beszélgetésből az is kiderül, hogy a TEK közelharckiképzője mit gondol az idei Oscar-gálán elcsattant pofonról. Karacs Attila szerint Will Smith tette iskolai példája annak, ahogyan az emberek egyféleképpen képesek választ adni egy érzelmi energianövekedésre.

Az indulatkezelés tanulható

Miközben ha a szürkének is van ötven árnyalata, egy reakciónak is lehetnek és vannak is tanulható, felismerhető, kezelhető fokozatai. És mindez valahol tanulható folyamat, hiszen tapasztaljuk is, már akár az óvodában, amikor meghúzzuk a másik haját, elvesszük a lapátját, amikor a másiknak fájdalmat okozunk.

Vajon akit agresszívnek látunk gyerekként, az predesztinálja őt arra, hogy felnőttként is agresszív lesz?

A beszélgetésben Karacs Attila azt is elmondja, hogy miért van szükség arra, hogy a felnőttek a helyi értékén kezeljék az ilyen szituációkat, mert ez már meghatározhatja azt is, hogy milyen felnőtté válnak a gyerekek. Mindez meghallgatható podcast-verzióban is, ehhez nem kell mást tenni, csak kattintani a lejátszó gombjára.

Az Európa Liga-bajnok Karacs Attila – ahogyan önmagáról megfogalmazza – tízéves kora óta ismerkedik a küzdősportokkal testközelből. A kempóval kezdte, első „félprofi" mérkőzését 14 évesen vívta; 15 éves kora óta kizárólag a K-1 szabályrendszerű küzdelemmel foglalkozik. A versenyzéstől már visszavonult, és amellett, hogy a TEK közelharckiképzője, a Karacs Team vezetőedzőjeként sokféle emberrel foglalkozik, kezdve a mozogni vágyó hobbisportolóktól a versenyzőkig bezárólag.

A KÜZDŐSPORTOT NEM CSUPÁN OKTATJA, DE TANULMÁNYOKAT IS FOLYTAT KÜZDŐSPORT ÉS AGRESSZIÓ TÁRGYKÖRÉBEN, ERRŐL KURZUSOKAT, ELŐADÁSOKAT TART, OKTATÓVIDEÓKAT KÉSZÍT.

Edzésmódszerének lényege az, hogy a technikai képességek elsajátítása mellett szemléletmódot adjon tanítványainak arról, hogyan kezeljék és vezessék ki a bennük felgyülemlő stresszenergiát, az esetleges agressziót, s hogyan fordítsák azt a megoldások keresésére, önmaguk és mások szellemi, lelki és fizikai épülésére.

