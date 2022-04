Nagy Ervin véleményez, de nem száll be a politikába

Nagy Ervin szerint a színházakat – és az egész művésztársadalmat érintő – kultúrkampf 20-30 évvel veti vissza az országot. Korábban riogatásnak, túlzásnak tartotta, hitt benne, hogy a kulturális szféra semleges marad, ennek ellenére „amikor az emberre rárúgják az ajtót, tönkreteszik az Alma materét, fölállítják a mestereit vagy ők önként távoznak, mert ellehetetlenítik a munkájukat és kategórián aluli alakok mondják sértetten, hogy ’most mi jövünk’, akkor megszólal, megmozdul egy olyan belső hangmag, amit addig az ember megpróbáltam féken tartani, elhallgattatni” – fogalmazott a hvg 360-nak adott interjúban.

A színész szerint az EU kontrollrendszerét már felülírják a gazdasági érdekek, nem érzi elég erősnek azt. Mit sem ér az uniós tagság, ha a demokratikus szabályokat is felrúgják.

Egyszerűen folyamatosan azt érzem, éreztem, hogy semmibe veszik a demokráciát és olyan típusú túlhabzás következett be, ami szerintem nem megengedhető. Ha Gyurcsány csinálta volna ugyanezt, akkor is így érezném. Abban is bíztam, hogy máshol van a magyar nép tűréshatára, hogy a vidéki nagyvárosok lakóit minimum berzenkedéssel tölti el, hogy mennyire lejt a focipálya. De úgy tűnik, az emberek kedvét az elmúlt 30 évben annyira elvették a politikától, hogy a cinizmus és a kizárólag a saját zsebet néző szemléletmód uralkodik, és ez még nagyobb csalódottsággal tölt el