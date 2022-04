Paquita-szvit az Eiffel Műhelyházban

Magyar Nemzeti Balett legújabb, Korlátok nélkül című estje három, a klasszikus balett-technikát fókuszba helyező darabot foglal egybe, és április 22-én mutatkozott be az Eiffel Műhelyházban. William Forsythe A tökéletesség szédítő ereje – The Vertiginous Thrill of Exactitude és Harald Lander Etűdök című alkotása mellett először szerepel a Paquita-szvit az együttes repertoárján, amit Solymosi Tamás balettigazgató és két balettmestere, Mirzoyan Albert és Prokofieva Irina adaptált a társulatra.