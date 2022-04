Telt házas vetítésekkel és igazi fesztiválhangulattal zárult az első Friss Kakas

A MOME Anim és a Friss Hús együttműködésében megrendezett Friss Kakas Animációs Filmnapokon a MOME diploma- és vizsgafilmjei a nagy vásznon mutatkozhattak be. Akkora volt az érdeklődés, hogy a tripla telt ház mellett még egy pótvetítést is meghirdettek a szervezők. A pénteki premiert egy fogadás követte, amelyen két év után végre összegyűlt az animációs szakma számos képviselője.

A bemutatott MOME-diplomafilmek többsége a Friss Kakas után kezdi meg fesztiválszereplését. A Felhők felett (Hárshegyi Vivien) és a Nyugvó köd (Fábián Nikolett) rögtön a világ legrangosabb animációs seregszemléjén, a júniusi Annecy Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozik be. Alexander Gratzer In the Upper Room című munkája májusban a Stuttgartban rendezett ITFS-en, júniusban pedig a zágrábi Animafesten debütál, a The Pattern, Bogyó Péter alkotása pedig szintén az ITFS versenyprogramját erősíti. A magyar közönség több, a Friss Kakason bemutatott premierfilmmel találkozhat majd az idei Friss Húson is.

Dánok a házban

A 2022-es Friss Kakas egyik különleges eseménye a dán képzőművész és animációs rendező, Uri Kranot előadása volt, aki A lineáris narratívától az immerzív történetekig címmel tartott mesterkurzust.

A rendező az általa művelt VR-dokumentarizmusról beszélt, előadásában azt az elméleti hátteret mutatta be, amely a virtuális valóságba helyezett történetek érthető és átélhető elmeséléséhez szükséges. Egyedi élményt nyújtott, hogy a Friss Kakas közönsége az elmélet megismerését követően be is léphetett a Kranot által teremtett világba: a Velencei Filmfesztiválon is díjazott, a VR-technológiát a szerzői film szolgálatába állító The Hangman at Home-ot nézhették meg az érdeklődők a Toldi előterében

– derült ki a fesztivál közleményéből.

A Friss Kakason Mikkel Mainz dán animációs filmes a közösségi finanszírozás lehetőségeiről tartott mesterkurzust. Mikkel többek között saját, Tales of Alethrion című websorozatán keresztül engedett betekintést abba, hogyan lehet közönséget építeni és egyben tartani.

A Kakas Pitch keretében péntek délután nyolc animációs filmterv mutatkozott be a szakmai zsűri és a nagyközönség előtt. A Friss Hús Nemzetközi Filmfesztivál 100 ezer forint értékű díját Kajlik Eszter és Elek Judit Sára A legrosszabbkor című animációs dokumentumfilmterve nyerte.

A film története a szülészeti erőszak témáját dolgozza fel. A zsűri az indoklásában kiemelte, hogy A legrosszabbkor egy fontos, de tabusított témában indíthat társadalmi párbeszédet, a díjjal pedig az alkotói felelősségvállalás fontosságát is szeretnék hangsúlyozni.

A Kakas Pitch másik díját Diószeghy Dániel The Way Out című filmterve kapta. A hétpercesre tervezett rövidfilm egy, a munkahelyi monotonitástól szenvedő raktári munkás és a számára kiutat kínáló televíziós műsorvezető történetét mutatja be. A zsűri a történet, a látvány és az alapgondolat egységét, valamint a pitch meggyőző erejét emelte ki. A The Way Out ezzel az idei Friss Hús pitchfórumára nyert meghívást.

A MOME Anim hallgatói ötödször rendezték meg a Grafix-vásárt: szombaton benépesítették a Toldi Mozi előterét, és képeslapokat, illusztrációs nyomatokat, matricákat, picture bookokat és zineket árultak a Friss Kakas közönségének. A MOME-s gyökerekkel is rendelkező microdosemike zenekar a jazz, a világzene, a népzene, a klezmer és a pszichedelikus rock elemeit ötvözve táncoltatta meg szombat este a közönséget.

(Borítókép: A microdosemike zenekar koncertje. Fotó: Oláh Gergely Máté)