A magyar film napjának előestéjén díjazták a filmes szakma kiemelkedő teljesítményeit

Április 29-én, pénteken, a magyar film napjának előestéjén adták át a Kovács László és Zsigmond Vilmos Operatőr Díjakat a Vigadóban. A fődíjat Derzsi Mátyás, az SZFE operatőr szakos hallgatója kapta Az út végén című filmjében elvégzett szakmai munkájáért. Emellett egy 2,5 millió forint értékű utómunka különdíjat is átvehetett az NFI Filmlabortól.

A Zsigmond Vilmos által alapított Sparks Kft. Panavision különdíjat és a vele járó 50 ezer amerikai dollár értékű kameracsomagot idén ifj. Hámory Csaba, a Színház- és Filmművészeti Egyetem operatőr mesterszakos hallgatója vehette át – olvasható az esemény Indexhez is eljuttatott közleményében.

A Batmanben is használták a magyar eszközöket

A Vigadóban tartott díjátadón

Kovács László–Zsigmond Vilmos Életműdíjat

kapott Gurbán Miklós Balázs Béla-díjas operatőr és Szabados Tamás, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével 2014-ben kitüntetett operatőr.

Az este folyamán kiosztották a

Bojkovszky Béla-díjat

is, amely a 20. századi magyar filmgyártás kiemelkedő fénymesterének állít emléket. Ezt az elismerést idén Simon József fővilágosítónak ítélték oda (Kontroll, Napszállta).



Marafkó Bálint fővilágosító és Schwindl Endre operatőr munkásságát HSC-gyűrűkkel (Hungarian Society of Cinematographers) ismerték el a szervezők.

Szakmai nagydíjban részesült az ARRI Rental cég, amely filmes eszközök kölcsönzésével foglalkozik kisebb és nagyobb projektek számára egyaránt. A német vállalkozás százéves tudását több mint egy évtizede kamatoztatja a magyar filmgyártás és filmoktatás területén.

Az általuk bérbe adott eszközöket használták például a legutóbbi Batman-filmben, valamint a nagy sikerű, Oscar-díj-jelölt Spencerben is. További magyar kötödése is van a cégnek, hiszen a honlapjuk szerint több, Rév Marcell által fényképezett alkotásban is az ő eszközeiket alkalmazták a képrögzítéshez (Euphoria, Malcolm and Marie).

Kovács László–Zsigmond Vilmos Operatőr Díjak:

Tévéfilm kategória: Balázs István Balázs (Paczolay Béla: Pacsirta)

Kisjátékfilm kategória: Juhász Viktor (Kovács Ákos: Magunk maradtunk)

Játékfilm kategória: Pataki Ádám (Tiszeker Dániel: Nagykarácsony)

Dokumentumfilm kategória: Szalai Márk (Borbás Barna és Réti László: A koronatanú)

Természetfilm kategória: Fehér Zoltán rendező/operatőr (Múlt és jelen: Vizeink az ember kezében)