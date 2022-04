Trokán Nórát most a színpadnál is jobban érdekli a film

Csütörtök reggeltől előfizetés nélkül is nézhetőek a felújított magyar filmklasszikusok a FILMIO-n, a Nemzeti Filmintézet streaming platformján. A Magyar Film Napja alkalmából az RTL, a TV2, a közszolgálati televízió csatornái, az ATV, a HírTV és az HBO is magyar filmeket tűz műsorára. Az esemény egyik „nagykövete” Trokán Nóra színművész, akinek már a szülei is klasszikussá vált magyar mozgóképes alkotásokban játszottak, és ő maga is egyre több hazai és külföldi produkcióban alakít jelentős szerepeket.