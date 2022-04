Mi jön ki abból, ha összefog Fábry Sándor és drMáriás?

DrMáriás közéleti képei olyan „tárlatvezető” után kiáltanak, mint Fábry Sándor, aki jó érzékkel tudja vegyíteni jelenünk és közelmúltunk politikai történéseit a művészeti szempontokkal.

Legújabb produkciójuk receptje a következő: végy néhány pimasz képet drMáriástól, kutyuld-kavard őket egy jókora ledfalon, hintsd meg az egészet Fábry-javával, adj alájuk slágert, indulót, grúz népdalt, Kvantanamerát és Getnót, csivirintve-csavarintva, vízbe mártva s kicsavarva Váczi Eszter és a Quartet előadásában. Tedd élővé a képeket Vári Bence táncosai, azaz a Varidance segítségével. Főzz mindebbe olyan bohócokat, mint a Bozó Andrea, Tóth Jocó és Friedenthal Zoltán az alternatív szcénából, vagy mint Szőke András, a taliándörögdi Nurejev. Állíts a fejére mindent és mindenkit, köpj mindenre, amit eddig tekintélyesnek mondtak.

Nem cirkusz és nem opera, nem is színmű és festményszínház, de nem is kabaré vagy stand up, nem dadaista revü, de nem rockkoncert és nem is sanzonest ami születik, hanem Fábry Sándor eddig nem látott összművészeti one man show-ja, amelyet három este, május 9-10-11-én láthat a közönség az Akvárium Klubban. A rendező Csizmadia Tibor.