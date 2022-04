Rendhagyó előadás a Király Gyógyfürdőben

Másodszor szervezi meg FREESZEMLE elnevezésű fesztiválját a Freeszfe. A Művészet szabad! alcímet viselő programsorozat központi témája a szabadság, és a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében valósul meg május 10-15. között. A rendezvényen független filmesek alkotásai és a Freeszfe hallgatóinak színházi előadásai láthatók majd, de lesznek beszélgetések, egyetemi előadások, találkozók civil szervezetekkel és jótékonysági aukció is.

A filmes programban a független filmeké a főszerep, olyan alkotásokat vetítenek, amelyek mindenféle állami támogatás nélkül készültek.

A nagyjátékfilmes mezőnyben látható lesz Szimler Bálint Balaton Method című munkája, amelyben 17 hazai zenekar és több száz zenész működött közre. Az egészestés zenei tabló teljes egészében közösségi finanszírozásból valósult meg,

operatőre Rév Marcell,

akit a legtöbben talán az Eufória című filmből ismernek. Szintén ő az operatőre a Buharov testvérek Az itt élő lelkek nagy része című filmjének, amelynek főhőse gróf Batthyány Ervin, az anarchizmus tanainak hirdetője, aki 100 évvel a halála után újra feltűnik, hogy még egyszer megkísérelje elméleteinek gyakorlati kivitelezését. Műsorra kerül Pálfi György Mindörökké című, a jövőben, egy militarizált magyar faluban játszódó alkotása, amelynek különös hangsúlyt ad, hogy épp az ukrán–orosz háború kezdetén jelent meg a hazai mozikban.

Dunaszaurusz és Bibó István

Egészen különlegesnek ígérkezik a dokumentumfilmes szekció, csak olyan, ritkán vetített munkákat tekinthetnek meg az érdeklődők, mint Csillag Ádám Dunaszaurusz című 1988-as alkotása, ami a bős-nagymarosi vízlépcső körüli vitát, a hatalmas beruházással kapcsolatos tényeket, problémákat és ellentmondásokat mutatja be – a környezetvédelmi kérdést társadalmi és politikai közegbe ágyazva. De látható lesz Forgács Péter két filmje is: a 2001-es Bibó Breviárium a XX. század egyik legnagyobb magyar politikai gondolkodójának, Bibó Istvánnak máig érvényes gondolatait és nézeteit hozza közel a nézőhöz, a Kemény György 80. pedig a grafikusművész nyolcvanadik születésnapjára készült 2016-ban.

A fesztiválon bemutatkoznak a Freeszfe filmes hallgatói is. A Best of Freeszfe programban tizennégy filmrendező, filmoperatőr és televíziós műsorkészítő vizsgafilmjét vetítik A filmek rendezői: Elek Judit, Farkas Áron, Farkas Marcell, Forrás Anna, Kajlik Eszter, Karácsony Péter, Ladányi Jakob, Márton Dorottya, Olasz Renátó, Rudolf Olivér, Székely Szabolcs, Török Marcell, Varga Gábor és Vermes Dorka.

Lázadás- és születéstörténet

A színházi kínálatában a Freeszfe hallgatóinak rendezéseit mutatják be. Sipos László Márk végzős színész hallgató több előadást is jegyez rendezőként (és íróként), mostani darabja az XX84, amely a disztópikus revü műfaji megjelölést kapta, Orwell 1984 című regényének személyes hangvételű színpadi adaptációja. Két előadással jelentkeznek a végzős bábrendező hallgatók: Fodor Orsolya Brecht Kaukázusi krétakörét dolgozta át: A krétakör című tantermi előadás a segítségnyújtás identitásformáló erejének, a döntés felelősségének kérdését járja körbe

olyan jólismert művészek közreműködésével, mint Mészáros Blanka, Bánfalvi Eszter, Ficza István és Feczesin Kristóf.

A harmadéves dramaturg hallgatók, Kárpáti Péter és Fekete Ádám növendékei, rendezőként debütálnak. Szauer Lilla a Dybbuk című kabbalista játékot, Zrínyifalvi Eszter a Leláncolt Prométeusz című zenés lázadástörténetet viszi színre. rendhagyó előadás helyszíne lesz a Király Gyógyfürdő: Al Farman Petra a Soharóza kórussal mutatja be a Torkolat című alkotást, amely egy szülés-születéstörténetet dolgoz fel. A darab a bemutatót követően egyetlen alkalommal, csak a fesztiválon lesz látható.

A fesztivál fő helyszíne a Marczibányi Téri Művelődési Központ, egy napra azonban a CEU Nádor utcai épületének kapui is kinyílnak: május 14-én, szombaton az érdeklődők nyílt órákon vehetnek részt, este pedig a jótékonysági aukción licitálhatnak különleges színházi tárgyakra.