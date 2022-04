És jött az Úristen, hatalmas AS Róma-lánccal érkezett Marics Peti

Talán sokan, talán kevesen tudják, de Marics Peti, a Valmar alapító énekese hatalmas focirajongó. Olyannyira, hogy még az egyetemre is felvételizett, fel is vették, mert annyira szereti a labdarúgást. Az élet azonban úgy hozta, más irányt mutat neki. Vasárnap Marics Peti lesz Puskás-Dallos Bogi és a Sunday Brunch vendége – itt, az Indexen.

Egy klub rajongója mindig a szíve fölött viseli a csapat emblémáját. Marics Peti hatalmas AS Roma-szurkoló, s bár az olasz élvonalban szereplő római csapat szekere mostanában nem éppen úgy száguld, ahogyan azt a szurkolók szeretnék, de a hűség fontos dolog, ezt minden rajongó tudja, ahogyan azt is, hogy AS Roma mindörökké.

Marics Peti és a labdarúgás olyannyira egy és ugyanaz, hogy a fiatal zenei tehetséget fel is vették a Testnevelési és Sporttudományi Egyetemre, és hogy nem fejezte be, az csakis annak köszönhető, hogy a Valmar zenekarral, melyet barátjával, Valkusz Milánnal alapított, olyannyira hozza a sikereket, hogy mindenre nem juthat idő.

Íme, a Valmar Valkusz Milán és Marics Péter két jó barát, együtt isszák... Vagyis a lényeg: 2017 októberében elhatározták, zenélni kezdenek. Kezdetben a YouTube videómegosztó portálon, majd jelentkeztek a 2018-as A Dal című show-műsorba, de akkor még nem kellettek az élő műsorba. Első kislemezük, a Deák Téri Gyros Tál 2018. június 1-én jelent meg, a hozzá készült klipet a közönség imádta. Elindultak a siker útján. Nemazalány és Sofi közreműködésével készült Álmatlan esték című számuk fél év alatt átlépte a 7 milliós megtekintést, de az igazi áttörést a 2022. április 2-án bemutatott, Szikora Róberttel közösen készített Úristen dal hozta meg számukra.

És jött az Úristen

A Sztárban Sztár és az Úristen meghozta azt a sikert, amitől egy ilyen fiatalember, mint Marics Peti élete alapjaiban változott meg.

A Sunday Brunch vendégeként Puskás-Dallos Bogival beszélget többek között arról,

milyen tanuló volt,

milyen tárgyak érdekelték az iskolában,

a szülei mit szóltak ahhoz, hogy nem lesz belőle testnevelő tanár,

miért költözött el otthonról,

lesz-e Péter valaha Petiből,

és mit kapott a daltól, aminek a címe: Úristen.

A Sunday Brunch időről időre olyan vendégeket ültet egy asztalhoz, akik valamiért a figyelem középpontjába kerültek. A tehetségük, a kíváncsiságuk, a személyiségük miatt nem csupán érdekesek, de tevékenységük arra is alkalmassá teszi őket, hogy felfigyeljünk rájuk.

Vasárnap délelőtt tartsanak velünk, hallgassuk együtt a Sunday Brunch műsorát az Indexen, Puskás-Dallos Bogi vendége: Marics Peti.

(Borítókép: Marics Peti és Puskás-Dallos Bogi. Fotó: Kaszás Tamás / Index)