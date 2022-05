Egy napig mindenhonnan is magyar zene szól

Csaknem ezer üzletben és szállodában csak magyar zenéket hallhatnak a vendégek május 12-én. Az Él a zene! ötletgazdája, Nagy Szabolcs egy karácsonyi bevásárlás során gondolkodott el azon, hogy a magyar könnyűzene is megérdemelhetne annyi figyelmet, mint a külföldi popzene. A gondolatból hamar tettek is lettek, így idén több háttérzene-szolgáltató csak hazai dalokat fog játszani ezen a napon. Hozzájuk csatlakozik rengeteg rádió, több zenei csatorna és száz sulirádió is. A rádiók és zenetévék között ott van a Karc FM, a Spirit FM, a Magyar Katolikus Rádió, az FM103,8 Rock Rádió, a Klasszik Rádió, a Beat Rádió, a debreceni campus Rádió, a kecskeméti Gong Rádió, a Sláger TV, a Music Channel, a Dikh TV és még sokan mások.

Az Él a zene! négy hazai zenészt kért fel, hogy népszerűsítsék a magyar könnyűzene napját. Harcsa Veronika énekesnő-dalszerzőt, Tariska Szabolcs dalszövegírót, Schoblocher Barbarát, a népszerű Blahalouisana zenekar énekesnőjét és a Bagossy Brothers Company énekes-gitárosát, Bagossy Norbertet. Utóbbi szerint nem volt kérdés, hogy csatlakozik a kezdeményezéshez:

Május 12-én demonstráljuk, hogy jöhet bármilyen baj, koronavírus vagy más, a zene, a magyar zene él és élni fog!