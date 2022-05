Kevin Spacey és Christopher Lambert is játszhat a tatárjárásról szóló magyar filmben

A Nemzeti Filmintézet 1,26 milliárd forintos gyártási támogatásával készülő film a XIII. századba repít vissza, amikor Batu kán, a világhódító Dzsingisz kán unokája, a sztyeppe kegyelmet nem ismerő ura seregével Esztergom falai alá ér. Európa meghódítása előtt el kell söpörnie útjából a magyar várat. A maroknyi védő Euszebiost kanonok és a spanyol zsoldoskapitány, Simon vezetésével az utolsó harcra készül. Segítségre nem számíthatnak. Talán a pápai legátus megérkezése és a mongol holdújévünnep ad egy kis haladékot a magyaroknak…

Egy magyar, de világtörténelmi jelentőségű esemény mozifilm-feldolgozására vállalkozunk. Beláthatatlan következményekkel járt volna, ha 1242 telének végén Batu kán nem fordítja vissza seregeit Esztergom alól, hanem folytatja az előrenyomulást. Filmünk az izgalmas szórakozás mellett gondolkodásra ösztönzi a nézőt Batu kán döntésének okairól. Büszkék vagyunk, hogy a teljes forgatási kreatív és szakmai magyar stáb mellett a szerepekre több neves külföldi színész és az utómunkára elismert, nemzetközi szakemberek mondtak igent

– vallja az 1242 – A Nyugat kapujában címmel készülő akció-dráma alkotócsapata.

A Horváth Áron és Joan Lane forgatókönyvéből készülő történelmi film forgatása ősszel magyarországi helyszíneken, köztük a visegrádi Fellegvárban, a Bélapátfalvai Ciszterci Apátságban és a fóti NFI Stúdióban lesz, a tervezett mozibemutató időpontja 2023 decembere.

Az 1242 – A Nyugat kapujában rendezője Soós Péter, aki fikciós munkái (Budapest Anno, Áldott állapot, Géniusz, az alkimista) mellett a legismertebb tévésorozatok, mint a Tűzvonalban, a Jóban Rosszban és a Hacktion rendezőjeként ismert.

A 24.hu értesülései szerint Kevin Spacey is játszhat a filmben. A 2017-es zaklatási botrányai után a munkalehetőségei nagy részét elveszítő amerikai színésszel már van is aláírt szerződésük. Soós Péter rendező a lapnak elmondta, Spacey egy itáliai bíborost, a történet főgonoszát alakítja majd a filmben.

Mellette nagy valószínűséggel Christopher Lambert is csatlakozik a csapathoz, aki egy agg magyar kereszteslovag szerepében tűnik majd fel. Vele ugyan még nincs aláírt szerződés, de már közel járnak a megegyezéshez, akárcsak Eric Roberts és Terence Stamp esetében, akiknek a neve a film IMDb-s adatlapján is szerepel (előbbi e szerint egy Ákos kapitány nevű karaktert játszik, utóbbi pedig a narrátor lesz). Az Index információi szerint Batu kánt egy mongol színész alakíthatja.

A hamarosan Mongóliába utazó Soós Péter büszke arra is, hogy a film vágója Kant Pan lesz, akit Oscar-díjra jelöltek a Síró játék – The Crying Game című angol filmdrámáért, az akciójelenetekért pedig a veterán kaszkadőr és second unit rendező, Greg Powell felel majd, aki olyan hollywoodi blockbusterekben működött közre, mint a James Bond-, a Mission Impossible-, a Bourne- vagy a Halálos iramban-filmek.

Az első magyar–mongol–angol koprodukció a brit Chelsea Pictures, a mongol Semoon Studio, továbbá a Foresight Media, a Lipsync, a Mongol Costumes és a Galloping Entertainment közreműködésével készül, vezető producere Bodzsár István és Sipos Kornél, brit koproducere Bill Chamberlain.

(Borítókép: Kevin Spacey részt vesz a Sony Pictures Baby Driver európai premierjén 2017. június 21-én Londonban. Fotó: Tim P. Whitby / Getty Images / Sony Pictures)