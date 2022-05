Nagy dobásra készül a kis község

„Magyarpolány, ez a mindössze 1300 fős sváb falu már korábban is több programmal biztosította helyét Magyarország turisztikai térképén, most azonban minden eddiginél nagyobb dobásra készül, ugyanis a 2023-ban startoló Európa Kulturális Fővárosa programban törekszik jelentős szerepvállalásra” – jelentette be Grőber József polgármester, hozzátéve: a járvány miatt fokozódó művészeti éhséget egy idén nyáron induló kivételes színházi fesztivállal igyekeznek csillapítani.