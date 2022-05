Abból lett egy kis balhé, amikor Rónai Egon lemagázta Kálmán Olgát

Rónai Egon nevét szinte minden magyar médiafogyasztó, vagyis televíziónéző ismeri. Vagy azért, mert hallhatta őt anno sportriporterként vagy a Danubius Rádióban és egyéb, égi sugárzású fórumokon, manapság pedig az ATV műsorait vezeti, legyen az közéleti, portré- vagy éppen kvízműsor.

Az ominózus kijelentés, miszerint abból lett egy kis balhé, amikor Rónai Egon az egyik műsorában magázta egykori kolléganőjét, Kálmán Olgát, valójában azért beszédtéma a Sunday Brunch műsorában, mert ez az egyik példa arra, amit Egon felhoz, hogy mennyire nem mindegy az,

hogy magáz vagy tegez valakit a kamarák előtt,

s hogy a nézők hogyan fogadják ezt.

Csiby Gergely vendégeként a műsorvezető arról is beszél, hogy meglátása szerint a tudomány, a tudományos tájékoztatás témaköre az, amelyik nem kap kellő és megfelelő figyelmet a médiában. Ha tehetné, ezen például szívesen változtatna.

A történet a fontos, a vendég története

De szóba kerül az is, hogy a színházi és filmvilágban tapasztalható megosztottság valójában a társadalomban is tapasztalható megosztottság leképeződése. S miközben a műsorban elhangzik az is, hogy Rónai Egon műsoraiba azért rendre elmennek mindkét oldal képviselői, arra is választ kapunk, hogy mindez csakis annak köszönhető, hogy egy jó műsorvezető dolga nem az, hogy az árkokat tovább mélyítse, hanem az, hogy választ kapjon a miértekre.

Egy jó műsorvezető pedig mindezt csakis egyféleképpen tudja elérni: ha érdekli az, aki vele szemben ül, ha kíváncsi az illető történetére.

Vasárnap délelőtt tartsanak velünk, hallgassák és nézzék a Sunday Brunch adását az Indexen, és olyan kulisszatitkokat is megtudhatnak, hogy vajon az ATV szerkesztői mondanak-e bármit is Rónai Egon fülére – miközben ő a műsort vezeti.

Kis szünet után helyszínt és műsorvezetőt is vált az Indexen a Sunday Brunch. A tavaszi évadban két új, ám ismerős arc köszönti vasárnaponként a Sunday Brunch nézőit, akik egymást váltva beszélgetnek vendégeikkel a hétvégéhez illő könnyed vagy éppen komolyabb témákról és történetekről.

Most vasárnap Csiby Gergely és vendége, Rónai Egon várja önöket. Tartsanak velünk, töltsük együtt a vasárnap délelőttöt!

(Borítókép: Rónai Egon. Fotó: Kaszás Tamás / Index)