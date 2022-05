Bob Dylan múzeumot kapott

Amennyiben valaki épp Oklahomában tartózkodik, mindenképp látogasson el Tulsába, mert ott nyitja meg a kapuit a Bob Dylan Központ, az irodalmi Nobel-díjas költő és zeneszerző munkásságát bemutató múzeum és archívum.

Bob Dylan a popkultúra egyik legikonikusabb, még ma is aktív énekese, dalszerző, zenész és költő, utóbbi munkásságát 2016-ban irodalmi Nobel-díjjal jutalmazták. Bár neve és munkássága az egész világon ismert, az amerikai népléleknek még ennél is többet mond Bob Dylan neve.

A hat évtizede aktív előadó az egyik legnagyobb élő legenda, nem csoda, hogy még életében szeretnék megfejteni a benne lángoló tűz forrását. 2008-ban I'm Not There (itthon kiegészítve azzal, hogy Bob Dylan életei) címen életrajzi filmet mutattak be róla, ami extrém koncepcióval járta körül az énekes korszakait. Hét különböző színész Dylan életének és zenei pályafutásának más-más oldalát testesíti meg a filmben.

Dylan több mint 50 albumot adott ki és több mint 600 dalt írt, dalait sokszor más híres előadók adták elő, köztük Jimi Hendrix, a Guns N' Roses, Stevie Wonder, Rod Stewart, a Red Hot Chili Peppers, Bob Marley, Neil Young, Adele és a U2.

A Dylannek és munkásságának szentelt múzeum és archívum egy hatéves út csúcspontja, amely akkor kezdődött, amikor a helyi bankár és olajmilliárdos George Kaiser alapítványa megvásárolta Dylan terjedelmes archívumát, és ígéretet tett arra, hogy otthont ad neki. A George Kaiser alapítvány az új Dylan-központtól csak pár lépésnyire lévő Woody Guthrie Center múzeumot is működteti.

A költő-énekes koncertkörútján néhány hete éppen Tulsában járt, de nem látogatta meg a róla szóló központot, az ott dolgozók nem is számítanak a jövőben sem a jelenlétére, bár meghívták a megnyitóra is, de Steven Jenkins, a központ igazgatója szerint Dylant valószínűleg feszélyezné a tény, hogy még életében múzeumot szenteltek neki.

A múzeumban egy stúdiót is felállítottak, ahol a látogatók producert játszhatnak, és keverhetik Dylan dalait, a kurátori túrán pedig bejárhatják Dylan karrierjének állomásait. Az archívumban több mint százezer anyag található, amelyek közül sokhoz csak kutatók férhetnek hozzá előzetes bejelentkezés alapján.

A múzeumban azoknak a látogatóknak is élményt akarnak nyújtani, akik nem sokat tudnak Dylan munkásságáról, de a fanatikus rajongókat is szeretnék meglepni. A megnyitóra Jerry Schatzberg fotós munkáiból rendeznek kiállítást, akinek 1965-ös Dylan-képe az épület háromemeletes homlokzatán látható.

Mivel Dylan még folytatja alkotói pályáját, a múzeum igazgatója bízik benne, hogy a gyűjtemény is tovább bővül majd. A Bob Dylan Központ május 10-én nyílik meg a látogatók előtt.