Ez lesz a legmenőbb szórakozás Budapesten

A Magyar Zene Háza szabadtéri színpada feltörekvő, valamint az egyes rétegzsánerek előadóinak is lehetőséget ad koncertezésre számos jól ismert zenész és formáció mellett. Az előadásokat – étel-ital mellett – a ZeneKertből is élvezhetjük.

A május 10-én kezdődő szabadtéri szezon ingyenes programkínálatába DJ-szettek, kezdőket is váró táncházak, filmvetítések, valamint családi programok fogadják a látogatókat. A szabadtéri koncertek mellett megnyílik a Zene Háza kültéri gasztronómiai egysége, a ZeneKert is.

A szabadtéri szezon is példázza a Zene Háza zsánerhatárokat elmosó attitűdjét, már a május 10-i nyitókoncerttel, amelyen a folkzenét, a jazzt és a francia sanzonvilágot keresztező Ephemere lép fel. Május–júniusban zajlik a Házban a Városkapu: Debrecen elnevezésű sorozat, amelynek keretében Debrecen város zenei élete mutatkozik be, nemcsak beltéri koncerteken, hanem szabadtéri programokon keresztül is.

Május 19-én elindul a Magyar Zene Háza táncháza, majd 24-én a DJ-estek is kezdetüket veszik, először DJ Gandharva eklektikus szettjével. A hónap végén a családi programok is részben kiköltöznek a szabadtérre, először a Makám gyereknapi koncertje szól a kisebbeknek, Kimegyek holnap az állatkertbe címmel.

Júniusban a Házban zajló Intermezzo Fesztivál MOME X MZH is megmutatkozik a szabadtéri helyszínen, majd a nyár fő részében, július–augusztusban és szeptember első felében tovább szélesedik a kínálat

filmvetítésekkel, némafilmekhez társított klasszikus és kortárs zenei produkciókkal,

szombatonként szabadtéri családi programokkal, illetve rengeteg további koncerttel és DJ-szettel.

ZeneKert nyárias italkínálattal

Május 10-én nyit a szabadtéri színpad lelátója mögött található ZeneKert is. A Városligeti-tó melletti kerthelyiség nyárias italkínálattal várja a közönséget, júniustól pedig friss alapanyagokból készülő könnyű ételeket kínál a budapesti nyáresték új helyszíne, ahol baráti beszélgetések mellett élvezhetjük a szabadtéri színpad koncertjeit, előadásait is.