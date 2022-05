Terítéken a friss húsok, belőlük lehet csemegézni

Ha relatív rövid idő alatt szeretnék sok gondolatot, világlátást, történetet megismerni, és nyitottak vagyunk a vegyes érzésekre, az intenzív impulzusokra, ezenkívül szeretjük a filmművészetet, akkor mindenképp érdemes ellátogatnunk egy rövidfilmfesztiválra. Itthon az egyik legismertebb ilyen jellegű szemle a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál.

A hagyományokhoz híven idén is az elmúlt időszak legjobb hazai rövidfilmjeiből csemegézhetünk.

A Friss Hús nemcsak a tehetséges filmrendezőknek, hanem a jelen és a közeljövő hazai filmes sztárjainak is a legfontosabb bemutatkozási fóruma: a cannes-i és annecy-i versenyfilmek mellett izgalmas színészgárdát láthat a Toldi mozi és a szabadtéri helyszínek közönsége június 2. és 8. között.

A X. Friss Húson közvetlenül a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon tartott világpremier után mutatkozik be Szelestey Bianka ELTE-s diplomafilmje, a Hajszálrepedés. A 22 perces párkapcsolati dráma az A kategóriás mustra La Cinef (korábbi nevén Cinéfondation) szekciójában mutatkozik be, amelyben az elmúlt két évben olyan, Friss Húson is díjazott alkotók szerepeltek, mint Beleznai Márk (Agapé) és Rudolf Olivér (Fonica M-120). A Hajszálrepedés főszereplői Kurta Niké (Terápia, Kút), valamint Váradi Gergely (A besúgó, Guerilla).

Az idei versenyfilmek között három alkotás is a legfontosabb animációs seregszemlére, az Annecy-i Nemzetközi Filmfesztiválra kapott meghívást. A hazai közönség így még a nemzetközi premier előtt láthatja Turai Balázs Amok című animációs alkotását, valamint két MOME-diplomafilmet: Hárshegyi Vivien Felhők felett és Fábián Nikolett Nyugvó köd című munkáit. Az Amok egyébként a 2019-es Friss Hús pitchfórumának nyertes filmterve volt. A X. Friss Húson mutatja be legújabb filmjét a Symphony no. 42-vel Oscar-shortlistig jutó Bucsi Réka is: az Intermission című ötperces alkotás az animációs rendező korábbi műveihez hasonló szürreális hangulatot ígér.

A tehetségek mellett a szakma legismertebb alakjai is feltűnnek

A X. Friss Hús idei magyar versenyfilmjeiben szokás szerint tehetséges fiatal színészek mutatkoznak be, mellettük pedig a szakma legismertebb alakjai is feltűnnek, sokszor meglepő szerepekben. Hegedűs D. Géza különc fodrászt alakít a Kócos Bt. című filmben, mely egy groteszk hajvágás története egy gyermekkori trauma árnyékában. Berényi Andor FAMU-n készült diplomamunkája, a Vacsora egy örökbefogadás előtt álló házaspár kálváriáját meséli el Rezes Judittal (Remélem legközelebb sikerül meghalnod, Szezon) és Szabó Győzővel (Valami Amerika, Toxikoma) a főszerepben.

Két párkapcsolat lélektanába enged betekintést az Aranyélet színészeként ismert Olasz Renátó Ártatlan szemmel című rövidfilmje,

melynek főszereplői Waskovics Andrea (Jövő szerdán, Nagykarácsony) és Orbán Levente (Kojot, Hasadék). Az Egy csapat vagyunk című rövidfilmben pedig Székely B. Miklós és Nagypál Gábor tűnik fel fiatal amatőr színészek oldalán. A történet egy kamasz baráti társaságról szól, akik egy tehetségkutatóra készülnek. Az Elveszíthető dolgok szeretete című közérzetfilm is a fiatal generációt állítja középpontba, a főszerepben Szőke Abigéllel (Akik maradtak, A besúgó) és a tavaly Ezüst Medvét nyert Kizlinger Lillával (Rengeteg: Mindenhol látlak, Ballagási cipő).

A X. Friss Hús magyar versenyfilmjeit 6 blokkba rendezve lehet megnézni június 2. és 8. között a Toldi moziban, a részletekről a fesztivál weboldalán tájékozódhat.