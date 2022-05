Nem korai a dél-koreai öröm, mindenkit vár a Millenáris

Nem csoda, hogy ez a távoli, titokzatosnak tűnő ázsiai ország belopta magát a magyar szívekbe is sokszínű és izgalmas kulturális értékeivel. A két nemzet érzelemvilágában sok a közös vonás, a legerősebb kapocs pedig egymás kultúrájának elismerése, amit

május 21-én egy egész napos ingyenes kulturális fesztivállal ünnepel a Koreai Kulturális Központ.

Alapításának tizedik évfordulója alkalmából a Millenáris G épületébe invitál mindenkit, aki szeretné megismerni a koreai kultúrát, és egy napra repülőjegy nélkül Szöulba utazna.

Magyarországon található Európa legnagyobb koreai kulturális intézete. De vajon honnan ered ez a kölcsönös érdeklődés a nyolcezer kilométeres távolság ellenére? Nem is gondolnánk, hogy mennyire hasonló a két nemzet történelmi háttere, ami hatással van érzelmi világunkra, gondolkodásmódunkra. Ez erősíti a kölcsönös érdeklődést egymás kultúrája iránt, amire számtalan példát találni a rég- és közelmúltban is.

1989-ben a keleti blokkból elsőként Magyarország vette fel a diplomáciai kapcsolatot a Koreai Köztársasággal. A nemzetközi diplomáciai és gazdasági partnerséget több közös megállapodás, együttműködés követte, a Koreai Köztársaság budapesti nagykövete, Őexc. Park Chul-min jelenleg is azon dolgozik, hogy a két ország kapcsolata tovább fejlődjön. Hazánk felsőoktatási intézményei népszerűek a koreai diákok körében. Európában először Magyarországon vetítettek koreai tévésorozatot 2008 augusztusától, a Palota ékkövét, amelyet annyira szeretett a magyar közönség, hogy nem volt kérdés a további sorozatok vetítése. Ugyanebben az évben az ELTE-n elindult a koreai szak.

2007 óta sikeresen megrendezik a koreai filmhetet. 2012-ben pedig mérföldkőhöz ért a két ország kulturális kapcsolata, amikor megalapították a budapesti Koreai Kulturális Központot, melynek célja, hogy népszerűsítse a koreai kultúrát Magyarországon, és erősítse a két ország kapcsolatát. In Suk Jin, az intézmény igazgatója nagy hangsúlyt fektet arra, hogy számos kulturális élményt és tanulási lehetőséget kínáljanak egész évben. A koncertek, filmvetítések, kiállítások mellett az érdeklődők kurzusokon vehetnek részt, a nyelvtanfolyamtól a taekwondooktatáson át a tradicionális és modern művészeti műhelyfoglalkozásokig.

K-pop: zene, tánc, közösség

A koreai pop, röviden K-pop globális elterjedése csak az utóbbi tíz évben vált hangsúlyossá. Magyarországra is a 2010-es évek elején tört be. Ekkor már itthon is sokan figyelemmel kísérték különböző videómegosztó oldalakon a koreai zenei világot. A hazai fiatalok nemcsak hallgatták a K-pop-ot, hanem közösségeket hoztak létre, amelyeknek témája vagy egy koreai csapat, vagy egy koreai sorozat (K-dráma), illetve film volt. Kialakultak magyar fiatalokból álló úgynevezett cover tánc csapatok is, amelyek országos versenyeken mutathatták meg, hogyan tudják teljesen leutánozni egy koreai előadó táncát, előadását, de még jelmezeit is. E versenyek világversenyekké alakultak, amelyekről több magyar csapat a dél-koreai versenyre is kijutott, 2016-ban a 4DivaS csapata pedig elnyerte a koreai közönség különdíját.

A K-pop legnagyobb áttörését világszerte 2012-ben a PSY által kiadott Gangnam Style hozta meg, ezt követően pedig megnyíltak a nyugati színpadok, talkshow-k, koncerthelyszínek a további K-pop-generációknak is.

A K-popnak köszönhetően a kulturális világnézetük is megnyílt a fiataloknak. A K-pop arra inspirálja ezt a generációt, hogy legyenek elfogadóbbak, ismerjenek meg más kultúrákat, tanuljanak új nyelveket, mozogjanak, alakítsanak közösségeket.

Még bőven tartogat számunkra meglepetéseket ez az izgalmas kultúra. A májusi Korea-napon tradicionális tánc és zenei produkciók, filmvetítések, kézműves foglalkozások, koreai szépségápolási tanácsadás, kalligráfia, gyermekjátszóház, előadások és még több élmény vár azokra, akik szívesen elmélyülnének a koreai kultúrában. A rendezvény helyet ad a nagy sikerű 2022 KoreaON: Hallyu Com-on programjainak is. Május 21-én a Millenáris G épületében és udvarán minden korosztályt várnak sok szeretettel a szervezők fergeteges ingyenes születésnapi programokkal! Érdemes figyelni a Koreai Kulturális Központ oldalait, mert a tizedik évforduló alkalmából egész évben izgalmas programokkal készülnek.