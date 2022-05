Rácz Jenő a meséből kilépett legkisebb fiú, aki elnyerte a fele királyságot

Van egy csepeli srác, aki tizennyolc évesen úgy dönt, hogy viszlát, Budapest, helló, Magyarország. Persze, ebben a döntésében is a szív a lényeg, ami vitte előre. Elindult szerencsét próbálni.

Most mondhatnák, hogy minden mese így kezdődik, és nem is kell ennél messzebbre mennünk:

Rácz Jenő eddigi élete éppen olyan, mintha egy népmeséből lépett volna elő.

Egyszer volt, most is van

És akkor vágjunk is bele ebbe a mesébe, méghozzá a hagyományos módon: Hol volt, hol nem volt... A helyzet azonban az, hogy ez a történet még most is tart, éppen itt, a szemünk előtt. Olyannyira, hogy Rácz Jenő eljött hozzánk, leült közénk, és egy kellemes vasárnap délelőtti kávé és – hamuba sült – pogácsa mellett elmond nekünk mindent, amire csak kíváncsiak vagyunk. Vagyis amit Puskás-Dallos Bogi is megkérdezett tőle.

Annyit azonban, a beszélgetést megelőzve, és annak elmesélve, aki nem ismeri Rácz Jenőt, hogy az ő mesebéli története ilyen:

felnőtt,

a Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskolában megtanulta az alapokat,

talpa alá vette a világot,

átjutott a frankok birodalmán,

belépett az ángliusok földjére,

megnézte a dán királyságot,

elhajózott égi vizeken Szingapúrba,

visszatért a brit korona fővárosába,

majd a kínai császárok földjén, Sanghajban tökéletesítette mindazt a tudást, amit egy séf a gasztronómia területén megtanulhat.

S mindezt úgy tette, hogy közben – Sanghajban, a Taian Table séfjeként – 26 évesen elnyerte a Michelin-csillagot is, és ezzel ő lett a legfiatalabb magyar szakács, aki megkapta ezt az elismerést.

(Borítókép: Rácz Jenő. Fotó: Kaszás Tamás / Index)