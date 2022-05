Több mint kétmillió forintot fizettek két magyar Star Wars-plakátért

Egymillió-kétszázezernél és egymillió forintnál csapott le az árverésvezető kalapácsa a Csillagok háborúja és A Jedi visszatér magyar plakátjaiért zajló liciten. A Falra fel! 7.0 budapesti plakátaukcióján több tétel is rekordáron kelt el.

Felvidéky András készítette el 1979-ben azt a filmplakátot, amellyel a MOKÉP csalogatta a nézőket George Lucas műfajteremtő Csillagok háborújára. A popkulturális relikvia 150 000 forintos kikiáltási árról indult, és 1,2 millió forintos áron talált gazdára. Az 1984-es A Jedi visszatérhez Helényi Tibor grafikus készített magyar falragaszt, amelynek egy sértetlen példánya 300 000 forintos kikiáltási árról indult az árverésen, végül egymillió forintért cserélt gazdát.

Fotó: A Falra fel!

A filmeket, kiállításokat, koncerteket népszerűsítő, képzőművészeti szempontból is értékes plakátok mellett szerepelt az árverés katalógusában egy 1930-as években készült, unalomig egyszerű grafikájú szórólap is. Annál érdekesebb és ma is aktuális lehet a Magyar Katolikus Egyház Püspöki Kara nevében kiadott választási szórólap üzenete:

A SZENT KERESZTET ÉS ISTEN NEVÉT megtévesztő választási célra felhasználni ISTENKÁROMLÁS. Az egyház és a püspöki kar a leghatározottabban elítéli, hogy visszaéljenek az Egyház és püspöki kar tekintélyével és határozatával. Az egyház a szavazást a hívők szabad választására bízza

– szögezi le a kilencven évvel ezelőtti választási röplap.

Az aukción kiemelkedő sikert ért el az akkori Iparművészeti Főiskola Typo-grafikai Tanszékén diplomázó Jozipovics György Palasovszky Ödön Reorganizáció című verseskötetéhez készített 1982-es plakátja is. A különleges írisz- vagy szivárványnyomtatással készült alkotás nyomtatási technikáját a pénzjegyek készítésénél is alkalmazzák. Ez a plakát 240 000 forintos áron talált új tulajdonosra – tudósít az eseményről kiadott közlemény.

Az árverésen 360 000 forintért kelt el egy, Kassák Lajos, a magyar avantgárd mozgalom meghatározó alakjának egy 1971-es, kölni tárlatához készített plakátja.

A lengyel–amerikai származású festőművész, szobrász és grafikus, Jan Sawka egyik, 1975-ben készült munkájáért 160 000 forintot adtak a hetedik Falra fel! aukción, május 12-én.