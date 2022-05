Egy kiállítás, amit akár jógamatracról is csodálhatunk

A Gallery MAX legújabb kiállítása 2022. május 20-án nyílik Fényesszencia címmel, amelyen több mint húsz kortárs alkotó munkáival találkozhatunk. Az alkotásokkal arra ösztönzik a látogatókat, hogy legalább harminc percet töltsenek el (ülve, állva, vagy akár jógamatracon) a különböző műtárgyak, digitális munkák és fényinstallációk által bevilágított kiállítóteremben, melyben egy egészen új érzékeléssel találkozhatnak a fény és színek világában.

A kiállító művészek között megtalálható Weiler Péter, Lonovics Zoltán, Esse Bánki Ákos vagy épp Baksai József. A tárlat kurátora Bacsak Júlia művészettörténész. Az érdeklődők július 1-ig barangolhatnak a kiállításban, amely 2020 óta a MaxCity Lakberendezési Bevásárlóközpont professzionális kiállítótere.

Régóta vizsgálják, hogy az elsődleges természeti fényforrások, mint a Nap, a Hold és a csillagok, milyen hatást gyakoroltak az emberi civilizáció kialakulására és több ezer éves fejlődésére. A „testetlen” fény önálló képteremtő lehetőségként a Bauhausban született meg, s ebben kiemelkedő szerepe volt Moholy-Nagy Lászlónak. Moholy-Nagy László egyik plasztikai alkotásán szinte megragadta és szinte anyagba zárta a fényt.

Az érzékeink kulturálisan és társadalmilag is kódolva vannak. Ahhoz, hogy az érzékeinken túljussunk, a kulturális meghatározottságunkat is hátra kell hagyni. A kiállítás alkalmával különböző médiumú és technikájú kortárs alkotások segítségével a nézők nemcsak a fény gyógyító erejét tapasztalhatják meg, hanem olyan immerzív élményben is részesülhetnek, mely új dimenziókat és értelmezéseket nyújt a fényművészet képi ábrázolásának.

Az ember lassan már nem tudja elhatárolni a testét a környezetétől

A fényművészeti alkotások segítségével új típusú kontextusok jelennek meg, ahol a minőségi lét testi és lelki kérdései vetődnek fel információs társadalmunk viszonyrendszerében. Hol lehet a testünk szerepe és milyen élményeket tudunk formálni a technológiai változások eszközrendszerével, merthogy az egész környezetünk egyre inkább multiszenzoriálissá válik. Az ember lassan már nem tudja elhatárolni testét a környezetétől, már nem látjuk az én és a nem-én közötti határokat.

Fontos, hogy a végtelen skálájában, a pillanat relációjában kizökkenjünk és kitekintsünk a mindennapi élet merev keretrendszeréből és az automatizált döntési helyzetek helyett, impulzív élmények hatása alá kerüljünk. Hagyjuk, hogy átjárjon minket a fény nyugtató, harmonizáló, feszültségoldó, felemelő esszenciális ereje és a fényjáték öntudatlan befogadásával a művészeti alkotásokra ne pusztán tárgyként, hanem élmények kiváltóiként tekintsünk.

A kiállító művészek listája:

Antal Tamás, Arató Rebecca Alina, Baksai József, Bod Ádám, Bordos László Zsolt, Denis Piece, Esse Bánki Ákos, Gettó József, Gyenes Zsolt, Jenei Anita, László Kiss Dezső, Lenovics Zoltán, Major Krisztina, Mészáros László, Nógrádi Kiss Magdolna, Sebestyén Sára, Sz. Kovács Ildikó, Szentgróti Dávid, Tihanyi Anna, Uzony, Weiler Péter

A kiállítás 2022.05.21. és 2022.07.01. között a bevásárlóközpont nyitvatartási idejében látogatható.

(Borítókép: Bordos László Zsolt Fényformák című alkotása. Fotó: Gallery MAX)