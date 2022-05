Amíg a gyermek szeretve van, nem a drogot választja

A sérült művészekből álló Parafónia Zenekar és a Máltai Szimfónia program ifjú zenészei is meghívást kaptak a Kalandra Fül Fesztiválra, hogy együtt zenéljenek a Danubia Zenekarral.

Az európai szinten is kuriózumnak számító klasszikus zenei esemény immár harmadik alkalommal gyűjti egy helyre a legjobb, legviccesebb és legszerethetőbb előadásokat az óvodás és kisiskolás korosztály számára május 28-án és 29-én a BMC-ben.

A Danubia Zenekar innovatív előadásaival az elmúlt években lelkes gyermekek ezreinek bizonyította, hogy a klasszikus zene mennyire izgalmas tud lenni. A III. Kalandra Fül Fesztivál azon túl, hogy értékes információkkal látja el a legkisebb nézőket is, a célcsoport számára a leginkább befogadható módon nyújt minőségi zenei élményt, fontos szerepet tölt be az ének-zene és hangszertanulás megkedveltetésében. A művészek Hámori Máté vezetésével május 28-án a Parafónia Zenakarral közös koncerttel is készülnek.

Fabényi Réka, a Parafónia Zenekar vezetője szerint „fantasztikusak ezek az a fiatalok, rengeteg bennük a zene iránti szeretet, tisztelet, a tanulni vágyás.”

Nagy Kálmán a program vezetője kifejtette, hogy „hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek vesznek részt a programban, zenén keresztüli közösségépítés a célunk, illetve kihagyhatatlan eleme a közös zenélésnek a prevenció mind addikció, mind pedig prostitúció tekintetében, de fontos az agressziókezelés, önismeretfejlesztés is. Amíg a gyerek hasznosan tölti az idejét és azt érzi, hogy szeretve van, nem lesz kérdés, hogy a hangszert vagy a drogot válassza”.

A csapat május 29-én lép a III. Kalandra Fül Fesztivál színpadára a Danubia Zenekar tagjaival, akik rendszeresen látogatják a gyerekeket Tarnazsadányban és Tarnabodon, ahol együtt zenélnek a jellemzően mélyszegénységben élő ifjú zenészekkel, előkészítve a közös fellépéseket. A mostani, kifejezetten erre az alkalomra összeállított produkció az elmúlt másfél év közös munkáját foglalja össze és a Közös hang címet viseli.

