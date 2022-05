Nemzetközi táncfesztivált rendeznek Veszprémben

A rendezvény igazgatója, Vándorfi László felhívta a figyelmet arra, hogy rendezvényük a jelenleg működő veszprémi fesztiválok közül a legrégebbi, és mára a város kiemelt fesztiváljai között szerepel – írja az MTI. Hangsúlyozta: Veszprém nemcsak a hagyományos, a múltban gyökerező kultúrának, hanem a progresszív kultúrának is otthona.

A fesztivál az együttműködés jegyében szerveződik, amelyen a város művészeti intézményei közösen vesznek részt – húzta alá. Horváth Csaba művészeti vezető a programok ismertetésekor jelezte: a kortárs tánc az egyik legbefogadóbb művészeti ág, ezért rendezvényüket is az összművészetiség jellemzi majd.

A nyitónapon fellép az extrém sportolókból és kortárs táncosokból álló Flying Bodies csoport, valamint a tavalyi évhez hasonlóan idén is látható lesz a Lighthouse 360 fényinstallációja. Góbi Rita gyerekeknek szóló előadással készül, a finn Jenna Jalonen a magyar Simkó Beatrixszal a két nép közös gyökereiről hoz egy darabot Veszprémbe. A fesztiválra érkezik a kanadai koreográfus, Marie Chouinard, a francia Massala és a szintén francia Josef Nadj is. Rajtuk kívül a Szegedi Kortárs Balett, a Sub Lab Pro, a Gangaray Dance Company is színpadra áll Veszprémben. A fesztivál kísérőprogramjai közül a művészeti vezető kiemelte a Dresch Vonós Quartet koncertjét, a száz évvel ezelőtt született Pier Paolo Pasolini előtt tisztelgő filmvetítést, valamint azt is, hogy szombaton szakmai konferenciát tartanak.

Mike Friderika, a Veszprém-Balaton 2023 EKF programfejlesztésért felelős igazgatója elmondta, hogy a szervezők szándéka az, hogy a fesztivál „országos szinten is látható legyen a szakma számára”.