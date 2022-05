Mennyit tud a magyar Gina Lollobrigidáról?

Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművésznő, rendező, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 1940. május 21-én született és 2020. december 5-én halt meg.

A Színművészeti Főiskola elvégzése után tagja volt a Pécsi Nemzeti Színház, a Vígszínház, a Mikroszkóp Színpad, a kecskeméti Katona József Színház, a Radnóti Színház, a Népszínház és 1990 után évekig a József Attila Színház társulatának. Drámai (Antigoné, Hamlet) és prózai szerepek mellett játszott komédiában és operettekben is.

Sokat foglalkoztatott film- és tévészínésznő volt. 22 évesen jelentős szerepet kapott az első magyar szélesvásznú filmben, az 1962-ben bemutatott Jókai-adaptációban, Az aranyemberben. Országos ismertségét, népszerűségét a tévésorozatokban (például A Tenkes kapitányában és a Lindában) játszott alakításai is erősítették. Rendezőként is jelentős sikereket ért el, évekig volt „mindenese” a táci Gorsium Nyári Játékainak, emellett több száz önálló estet tartott Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós műveiből. Sanzon-összeállítása is sikeres volt.

2008-ban jelent meg Zeneképzelet című CD-je, amelyet a Várnagy Andrea–Farkas Zsolt zongoraművész házaspárral közösen készített.

Nem álltak tőle távol a közügyek, 1994 és 1998 között országgyűlési képviselőként is tevékenykedett (Budapest 22. számú választókerületében szerzett egyéni mandátumot). Évtizedekig Máriabesnyő-Gödöllő lakója és a város művészeti életének meghatározó személyisége volt. Utolsó hónapjaiban megromlott egészségi állapota miatt állandó segítségre szorult. 2020. december 5-én az otthonában, álmában hunyt el.

(Borítókép: PécsiIldikó 1966-ban, a Vígszínház társulatának tagjaként. Fotó: MTI/Keleti Éva)