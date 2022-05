Wunderlich József hegedűművészi karrierje egy szerelem és egy sérülés miatt torpant meg

Ismert színművész, dalszerző, énekes, Ajtay Andor-emlékdíjas, Soós Imre-díjas, Junior Prima díjas. Wunderlich József lehetett volna zenész is, és ki tudja, lehet, a színművészet mellett az is, de egy biztos: élete a színpadról szól. A Sunday Brunch vendége Wunderlich József lesz, vele beszélget Csiby Gergely.

Nyilván sokak életét meghatározza az, hogy már az óvodája is zenei, a hegedű pedig gyerekkorának egyik legfontosabb hangszere, s még a középiskolájának nevében is benne van két olyan szó, mint például

zeneművészeti

hangszerkészítő,

ám az élet úgy hozza, és a sors útjai valóban kifürkészhetetlenek, hogy a színművészetben érzi magát legjobban. Igaz, a színpadok világa kifejezetten szereti a zenés műfajokat, így Wunderlich Józsefet hamar felfedezte magának, helyet és teret adott tehetségének.

A színművész az Index Sunday Brunch műsorába is gitárral érkezett, és a sorsdrámák, valamint vígjátékok rajongói tudják, hogy ha a színpadon felbukkan egy tárgy, akkor az nem csupán csak oda kerül, az nem csupán csak ott van. A pisztolyok elsülnek, a csengők megszólalnak, a gitárhúrok megpendülnek.

Szerelmek és ínhüvelyek

A beszélgetésben számos érdekesség kiderül Wunderlich Józsefről, például az is, hogy egy szerelemnek többféle következménye is lehet, például az, hogy begyullad egy ínhüvely, az ráadásul, amelyik elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy lélekdal szülessen a kedveshez. Bár, lehet, ezt a dalt ma nem hallgatnánk meg, mert arról maga Wunderlich József is azt mondja, hogy

Első kamaszkori szerelmi őrületben írtam egy dal, és a zongoránál próbáltam a bal kézre bízni az akkordokat, a jobb kézzel pedig – akkor azt hittem, hogy – életem legcsodálatosabb, a világ legjobb dallamát találtam ki. Természetesen ez borzalmas volt.

Az oktávozás intenzitása azonban olyan erős volt, hogy abban megsérültek az ujjakhoz futó inak, és az egyik olyannyira maradandónak bizonyult, ami általában véget szokott vetni egy hegedű- vagy zongoraművészeti pályafutásnak.

Ez viszont nem jelenti azt, hogy ne írna zenét. Olyannyira nem, hogy 2020-ban meg is jelent első albuma, a Skizó. A rajta hallható dalok különböző lelkiállapotokat mutatnak be, aminek eredője például a remény, a gyöngédség, a szerelem vagy éppen a csábítás. Mindebből a Sunday Brunch asztalánál Wunderlich József élőben elő is adott egy kis részletet.

Ha kíváncsiak arra, hogy mi mindenről beszélget még Csiby Gergely Wunderlich Józseffel, jöjjenek, vasárnap délelőtt tartsanak velünk az Indexen, üljünk együtt a Sunday Brunch asztalához!

(Borítókép: Wunderlich József és Csiby Gergely. Fotó: Papajcsik Péter / Index)