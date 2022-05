Barta Dóra vehette át idén a Seregi-díjat

A Seregi László-díjat tíz éve alapította meg a Magyar Állami Operaház Bán Teodóra és Kollár Eszter táncművészek javaslatára, a Kossuth-díjas koreográfusa életművének és munkásságának megőrzése, valamint továbbhagyományozása céljából, az aktív koreográfusgeneráció tehetséges alkotóinak elismeréseként.

Az egri születésű Barta Dóra az Állami Balett Intézetben és a Magyar Táncművészeti Főiskolán végezte tanulmányait. Táncművészként a Budapest Táncszínház művésze, majd a Szegedi Kortárs Balett vezető táncosa volt, amivel párhuzamosan az Erlau Táncfesztivál igazgatói és az Egri Táncfesztivál művészeti vezetői tisztét is betöltötte, később pedig az egri Gárdonyi Géza Színház tánctagozatát is vezette. 2008-ban alapította meg önálló együttesét, a Badora Társulatot, 2013 óta pedig a Kecskeméti Katona József Színház balett-tagozata, a Kecskemét City Balett művészeti vezetője is