A Halott Pénz énekese is fellép a Margó Irodalmi Fesztiválon

Június 9. és 12. között a Városmajori Szabadtéri Színpadon rendezik meg a Margó Irodalmi Fesztivált. A Bookline támogatásával megvalósuló eseménysorozat idén is változatos és izgalmas irodalmi és zenei programokkal várja az érdeklődőket.

„A városmajori Margóra sok-sok történettel készülünk, amelyek segítenek láttatni és megérteni a múltunkat és a jelenünket. Olvasóként nemcsak kikapcsolódni szeretünk hanem jobban érteni a kapcsolatainkat, közösségeinket” – fogalmazott Valuska László, a Margó Irodalmi Fesztivál igazgatója.

A szervezők számos könyvbemutatóval, friss megjelenésekkel várják a látogatókat.

A Margón mutatja be új kötetét Nádas Péter, Terézia Mora, Tolnai Ottó, Szabó T. Anna, Kun Árpád, Fiala Borcsa, Háy János, Dolák-Saly Róbert, Szentesi Éva, Dániel András, Czakó Zsófia, Rényi Ádám, Márton László is, az elmúlt évekhez hasonlóan pedig az érdeklődők találkozhatnak az idei Libri irodalmi díjasokkal is.

Különleges programok tárháza

Itt állítjuk fel először a Bookline Teraszt, ami az olvasás élményének új dimenzióját mutatja meg, hiszen az nemcsak a könyvek értékesítését szolgálja, hanem közösségi térként is funkcionál – mondta Sándor Gabriella, a Libri-Bookline marketing- és kommunikációs igazgatója.

A rendezvény ideje alatt kiemelt figyelmet fordítunk a fenntarthatóságra is, a Margón induló Bookline Zöld program megnyitójaként Litkai Gergely vezetésével beszélgetést szerveztünk a témában, továbbá június 12-én Könyvcsere Piknikre hívjuk az olvasókat, ahol több száz mű cserélhet gazdát, így elősegítve a könyvek újrahasznosítását

– emelte ki.

A fesztiválon lesz irodalmi stand-up est Litkai Gergellyel, Ráskó Eszterrel és Tóth Eduval, írók és zenészek dallamokkal átszőtt produkciói Balla Gergely, Deres Kornélia, Fehér Renátó, Horváth Benji, Jónás Vera, Kustos Júlia, Németh Róbert és a Platon Karataev duó közreműködésével, valamint a Margón vetítik premier előtt Papp Gábor Zsigmond Bereményi Gézáról készült dokumentumfilmjét, az eseményen pedig fellép Járai Márk is a Halott Pénzből.

A Margón kerül sor az Alkotótárs ösztöndíjprogram díjátadójára, amelyet a kiíró a Könyves Magazin szakmai együttműködésében valósít meg. A tavaly útjára indított pályázat célja a fiatal, de már nem pályakezdő szerzők támogatása, hogy segítségével a két díjazott egy évig csakis az alkotásnak szentelhesse idejét.