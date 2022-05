Makacsul tartja magát három vad elmélet a Titanicról

Idén lesz huszonöt éve, hogy bemutatták James Cameron romantikus drámáját, a Titanicot. A Leonardo DiCaprio és Kate Winslet főszereplésével készült film valósággal tarolt a közönség körében, de a kritikusok is szerették. Az alkotás tizenegy Oscar-díjat nyert, és azóta is napjaink egyik legismertebb filmje, amelyen egyes vélemények szerint még a legkeményebb fából faragott emberek szeme is könnybe lábad. Jack és Rose végül soha be nem teljesülő szerelme azonban sokkal rejtélyesebb, mint elsőre látszik.