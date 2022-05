Vidnyánszky Attila: Szimbolikus, hogy a sport tereit kulturális térként is hasznosítsuk

Új térben éled újjá a Nemzeti Színház társulata és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös gigaprodukciója. Az MVM Dome-ban 2022. október 20-án mutatják be az Egri csillagok előadását, amely a két kulturális intézmény együttműködésével valósult meg 2018-ban.

Egri szuperhősök az MVM Dome-ban címmel küldött szerkesztőségünkbe közleményt a Nemzeti Színház. Ebben az olvasható, hogy a társulat október 20-án az MVM Dome-ban új díszletek között mutatja be a produkciót október 20-án. Számokban kifejezve ez annyit jelent, hogy

az előadásra 8 kamion érkezik,

az óriási díszletelemeket 13 500 fémlemezke borítja,

a játéktér 1800 négyzetméteres,

az előadást 6359 néző láthatja,

az ülőhelyek mellett 12 kerekesszékes helyet is kialakítanak.

Nagyobb térben rövidebb műsoridővel

A társulat helyszíni bejárást is tartott, és azon Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója, a produkció rendezője azt mondta,

az Egri csillagok a teátrum egyik legsikeresebb előadása, több mint 50-szer játszották már. 2019-ben fogalmazódott meg a gondolat, hogy a mostanában épült, korszerű stadionokat érdemes lenne kultúrával is feltölteni, de közbejött a koronavírus.

Vidnyánszky Attila szimbolikusnak tekinti azt, hogy – ahogyan már a görögök is helyet adtak a sport helyszínein a kultúrának – a sport tereit kulturális térként is hasznosítsuk, s mint mondta, Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár erre külön programot hívott életre. Ami azonban kihívást jelent, az az, hogy a produkció egy 12×20 méteres térből most egy 70-80 méter széles, hatalmas térbe kerül, a 3 óra 20 perces előadás pedig 2 óra 20 percre rövidül.

Vagyis az Egri Csillagokat szinte újra kell rendezni.

Az Egri csillagok adaptációját a Nemzeti Színházban eddig mintegy 30 ezren látták.

A bejáráson Zsuráfszky Zoltán, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes vezetője, az előadás társrendezője is megemlítette, hogy ehhez a térhez további táncosok bevonására van szükség. A Bornemissza Gergely szerepében látható Berettyán Nándor pedig arról beszélt, hogy évezredekkel ezelőtt már összeért a színház és a sport tereinek evolúciója, és ez nem véletlen. A regényről szólva pedig így fogalmazott:

Ezt a fiatalok kezébe kell adni kötelező olvasmányként, mert ez a magyarság közös története, enélkül ma nem lennénk ugyanazok, akik vagyunk. […] Ma is néznek szuperhősöket a mozikban, de ezek a mi szuperhőseink.

A színész szerint olyan történeteket és jellemeket kell megmutatni, akik példát jelentenek. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy ez persze nem valamiféle „álpátoszos ködöt” jelent, ennek az életből kell gyökerezni. Ezzel a történettel mutatják meg azt, hogy ők is emberek voltak, áruló is volt köztük, veszekedtek, bort is ittak, de mégis kiálltak valami mellett, amikor kellett.

(Borítókép: Eöri Szabó Zsolt / Nemzeti Színház)