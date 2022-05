New York szíve egy hétig a magyar kultúráért dobog

Minden úgy indult, hogy egy magyar színészhallgató lány Amerikában vakációzott, és beleszeretett New Yorkba. Majd gondolt egyet.

A történet az emberek 99,9 százalékánál így érne véget, hiszen hányszor van úgy, hogy a fejünkbe ötlik egy remek gondolat, aminek a megvalósításáért egy fűszálat sem teszünk keresztbe. Boros Anna abba az egytizedbe tartozott, akik az álmuk valóra váltásáért azonnal elkezdtek cselekedni. Kiutaztatta kaposvári osztályát, akikkel Cseh Tamás-emlékkoncertet előadva már fél Magyarországot végigturnézták, hogy utána a New York-i és a washingtoni magyaroknak is felidézzék, milyen a Széna tér, Budapest, Apa kalapja, és emlékeztessék őket, hogy Születtem Magyarországon.

Majd jött a következő lépés, és a k2 Színház létrehozott egy Holdkő című előadást, ami Amerikába emigrált magyarok történeteit dolgozta fel.

De akkor már más emberek is támogatták Boros Anna vízióját, így Boncz Ádám és Levkó Esztella segítségével a Holdkő mellett az Örkény Színház A Dohány utcai seriff című előadása, a Szakértők zenekar Kutató kezek című koncertelőadása és a BEKVART (Bánfalvi Eszter Kvartett) zenekar koncertje is átutazta a Csendes-óceánt. Így született meg az első Hungary L!ve Fesztivál (HLF) 2018-ban.

A koronavírus-járvány közbeszólt

Szerencsére a rendezvény nagy siker volt, ami után Annáék létrehozták a Hungary L!ve Alapítványt, hogy egyre profibb háttérrel támogathassák ezt a kezdeményezést. A következő fesztiválidőpont viszont a koronavírus-járvány áldozatául esett, ezért 2020 helyett most, azaz 2022. május 23. és 29. között indult el a második HLF.

Természetesen most is továbbfejlődött a projekt, már színházi előadások, tánc, koncertek, szakmai beszélgetések, kiállítások és workshopok is bekerültek a programkínálatba, így összművészeti kortárs fesztivállá nőtte ki magát.

Boros Annát már New Yorkban értük utol, aki a csapat és a fellépők egyik felével már birtokba vette az idei fesztivál fő helyszínét, a HERE Arts Centert.

Az első Hungary L!ve Fesztivál után azt gondoltam, hogy a második már sokkal könnyebb lesz, mind szervezésben, mind pénzszerzésben, de végül minden létező téren nehezebb volt az elmúlt négy év. Még itt kint is folyamatos újratervezésben vagyunk: indulásnál az egyik fellépőnek pozitív Covid-tesztje lett a Dollárpapa Gyermekei csapatban, valamint a Gergye Krisztián Társulatban egy tagnak kint lett szintén pozitív a tesztje, és ez még csak az első két nap előadásait érinti.

Az első fesztivál után egyből elkezdték összerakni a következő programját, ami azóta szinte teljesen megváltozott. Sok szempont és körülmény alakította a jelenlegi műsort, folyamatosan egyeztetnek a New York-i befogadószínházuk igazgatónőjével.

A legfőbb szempontunk az volt, hogy az amerikai közönség számára is releváns kortárs magyar kultúrát tudjuk elhozni New Yorkba. Nagyon sokat keresgéltünk, körülbelül 30 színházba kopogtattam be Manhattanben azzal, hogy helyszínt keresek egy magyar fesztiválnak, és szeretnék kicsit körbenézni. Végül több lehetőség közül a Sohóban található HERE mellett döntöttünk, ami az egyik legismertebb New York-i off Broadway bemutatóház.

Az előadások feliratozva várják az érdeklődőket, valamint helyet kapott a programban egy felolvasószínházi produkció is, amiben a magyar színészek mellett amerikai művészek is fellépnek. A fesztivál programjain a részvétel díjtalan, csupán regisztrációhoz kötött. Ha valaki épp Manhattanben jár, keresse fel a HLF weboldalát a részletes műsorért, ám itthonról is nyomon követhető lesz az esemény, ugyanis az Index kilátogat a fesztiválra, hogy a helyszínről tudósítson a programokról.

(Borítókép: Szkárossy Zsuzsa)