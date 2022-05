Elvittük nyugatra a keletet, az Index tudósítása New Yorkból

Bár nem zökkenőmentesen, de végül elindult a Hungary L!ve Festival New Yorkban, a fesztivál második napjának éjszakai programjára már mi is kilátogattunk.

Van egy kis probléma.

Senki sem szeret erre a mondatra ébredni, hát még egy olyan fesztivál szervezői, akik majdnem négy éve készültek egy hétre. Most indult a Hungary L!ve Festival New Yorkban, amelynek az első nap reggelén a fő helyszínét elöntötte a víz, ezért érkezett a baljós üzenet.

Szerencsére az ijedség nagyobb volt, mint a valós baj, és már délutánra megoldódott a probléma a HERE Art Centerben, így kezdetét vehette a második HLF.

Kovács Brigi, a fesztivál produkciós menedzsere sosem fogja elfelejteni azt a pillanatot, amikor négy év szervezés után leültették az utolsó üresen álló székre az utolsó csalingázó nézőt is, becsukták a színházterem ajtaját, bent elindult az előadás, a négy szervező pedig egymásra nézett, és belekiáltották az elmúlt évek stresszét és feszültségét egy euforikus üvöltésbe:

Végre! Elkezdődött!

A pálinka is megérkezett

Nyitóelőadásnak a Dollár Papa Gyermekei hozták el nyugatra Kelet című darabjukat, amire rengeteg magyar volt kíváncsi, így telt házzal indult a buli. Boncz Ádám, a fesztivál egyik szervezője mesélte, hogy leginkább magyarok látogatták az első két nap programjait, viszont sok New Yorkban élő magyar hozta magával amerikai ismerőseit, így a helyiek is kaptak egy kis ízelítőt az otthoni kortárs kultúrából.

Illetve a magyar borokból és pálinkákból, ugyanis az első előadás után, mint elengedhetetlen eleme a magyar ünneplésnek, eme otthoni földi nedűk kóstolása édesítette a programot. A dolog szépsége, hogy a pálinkát egy Amerikában élő magyar ajánlotta fel az eseményre.

Kovács Brigi szerint az amerikai magyarok is egészen a sajátjuknak érzik ezt az fesztivált, ezért is érkezhetett a pálinkafelajánlás. Úgy látja, volt igény erre a programsorozatra, mert ha valaki nem is tud hétezer kilométert utazni, legalább ilyen módon kicsit hazalátogathat, vagy akár megmutathatja helyi barátainak is, hogy miként gondolkodunk a világról, a művészetekről.

Az Index is kiutazott New Yorkba, hogy a későbbiekben a helyszínről tudósíthassunk. A HLF-csapat második részével együtt repültük át a fél világot, fél napon keresztül, végül a második nap esti privát bulijára érkeztünk meg, Kelemen Márta színházi workshopja és Gergye Krisztián Társulatának „...és Echo” című előadása után. A zártkörű eseményt Boros Anna szervezte, hogy a fesztivál partnerei és résztvevői kicsit közösen bulizhassanak.

Magyarok és magyarok

Színészek, zenészek, képzőművészek, táncosok vagy csak simán művészetkedvelő emberek beszélgettek és mulattak egy térben. Érdekes volt ezt látni és megélni. A magyar kulturális lét elég kicsi ahhoz, hogy mindenki majdnem mindenkit ismerjen, viszont elég nagy, hogy interakció nélkül elmenjünk egymás mellett. Kellenének azok az események, ahol a művészi szféra különböző résztvevői találkozhatnának, és közösen átélt élmények – mint például egy tizenkét órás repülőút vagy egy barátságos hangulatú fesztivál – után elindul köztük a kommunikáció.

Eddig úgy tűnik, hogy a Hungary L!ve Festival tökéletesen alkalmas erre, persze jó lenne ehhez nem a tengerentúlig utazni.

(Borítókép: A Dollár Papa Gyermekei Kelet című előadásukkal nyitották meg a HERE Arts Centerben a Hungary L!ve Festival eseményét. Fotó: Szkárossy Zsuzsa)