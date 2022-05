Fenyegető üzeneteket kap a vállalkozó, aki nem talál 800 ezer forintért séfhelyettest

Járosi Tamást egy blogbejegyzését követően kereste meg a 24.hu és készített vele interjút. Ebben a balatoni vendéglátást sok szempontból körüljárták, de mindebből csupán annyi ment át a szélesebb nyilvánosságba, hogy a balatoni vendéglátásnak „drágábbnak kellene lenni”, illetve hogy 800 ezer forintos nettó fizetésért – plusz szállás, étkezés – sem talál séfhelyettest.

A vállalkozó nyilatkozatát aztán többen átvették, és „a bulvársajtóban a címekben már a mondandómnak pont az ellenkezője jelent meg” – mondja az Indexnek a Járosi Tamás, akit azután kérdeztünk, hogy a Facebookon megosztotta: kommentekben és e-mailben is gyűlölködő, fenyegető üzeneteket kapott. Pedig, mondja, szerinte eredetileg kifejezetten pozitív nyilatkozatot tett, amikor kiemelte,

Illetve azt mondta, hogy szerinte a Balatonnak mint szezonális üdülőhelynek egy fair világban drágábbnak kéne lennie, mint az ország más részeinek, mondjuk a fővárosnak, de most még inkább olcsóbb árakat lát sok helyen, akár a strandokon is. Ők maguk még közel tartani tudják a tavalyi árakat, mert szeretnék, hogy ha a törzsvendégek nem pártolnának el tőlük. A két éves Covid-időszak úgy érintette a vállalkozást, hogy alig tudtak nyitva lenni, a tervekben szereplő 300 nap helyett tavaly például 80 nap sikerült, így reménykedve várják vissza a törzsvendégeiket.

Az azonban látszik, hogy az emberekben nagy a frusztráció, ami az ilyen hozzászólásokhoz, üzenetekhez vezet, és ezzel érdemes foglalkozni.

A kommentelők egyik csoportját azok alkotják, akik valaha a balatoni vendéglátásban dolgoztak, és ott átverték, becsapták őket. Ez a kommentek magas számából ítélve is közérdeklődésre számot tartó társadalmi probléma

– mondja.

A hozzászólók másik köre az, akiknek az a legfontosabb, hogy mennyibe kerül a lángos, emögött pedig az a folyamat áll, hogy míg a Balaton 30-40 éve elérhető volt a szélesebb társadalom számára, addig – a kempingek felszámolásával, a szálláshelyek drágulásával – a kispénzűek kezdenek kiszorulni.

Hiába beszélünk arról, hogy legyen 365 napos Balaton, ez nem önmagában az új 4 meg 5 csillagos szállodáktól lesz, hanem azoktól a beruházásoktól, turisztikai attrakcióktól – például skanzen, koncertterem, interaktív múzeum –, amelyek miatt szezonon kívül is érdemes lenne a Balatonra utazni. Emellett a Balatonnál egy diverzifikáltabb stratégia kellene, olcsóbb és természetközelibb szálláslehetőségekkel, hogy minden társadalmi réteg hozzájusson a tó kínálta lehetőségekhez

– véli Járosi.

A munkaerőhiány Járosi szerint az egész országban komoly problémát okoz már évek óta, de a jelenlegi helyzet már sok egység ellehetetlenüléséhez vezet, a Balatonnál főleg azokat érinti, akik csak nyárra toboroznak személyzetet. Emiatt már számos vendéglátóval való beszélgetésből kiderült, hogy az álláshirdetések sikertelensége miatt nem fognak megnyitni idén.

A kommentek egy része pedig a külföldi lehetőségekhez hasonlítja a Balatoni árakat.

Két év Covid-járvány után most itt van nekünk a háború és az infláció, de ezek és a szakképzett munkaerőhiány nemzetközi tendenciák, Horvátországban pont olyan problémát jelentenek, mint itthon, úgyhogy csak óva intek bárkit is: nehogy a lakásától ezer kilométer távolságra vegye észre, hogy ott is minden drágább már, mint tavaly volt...