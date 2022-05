Tony-díjat kap Angela Lansbury

A Gyilkos sorok főszereplője, Jessica Fletcher megformálója az évek során elért kimagasló és sokrétű munkásságáért részesül életműdíjban – közölte a The New York Times.

A Tony-díjat a Broadway kiválóságai zsebelhetik be, amiből a színésznő korábban már ötöt is hazavihetett. A 96 éves Angela Lansbury rengeteg filmes díjjal és jelöléssel büszkélkedhet, több ízben megfordult színházakban és szélesvásznú produkciókban egyaránt.

Rekorderként is számon van tartva, hisz három Oscar-jelölésével ő a legidősebb élő színésznő, aki ilyen elismerésben részesült. Ezenfelül további hat Golden Globe-díj és egy Olivier-díj birtokosa, valamint 18 Emmy-jelöléssel is büszkélkedhet, 2009-ben ő tartotta a legtöbb el nem nyert Emmy-jelölés rekordját is.

Legközismertebb sorozata, a Gyilkos sorok 12 évadon át futott, mellyel az egyik leghosszabb detektívsorozat a televíziózás történelemben. Angela az egyik utolsó színész Hollywood legendás aranykorából. Ezt megelőzően már részesült tiszteletbeli Oscar- és BAFTA-díjban is, most a Tonyban is.

(Borítókép: Angela Lansbury 2015. február 5-én. Fotó: Tobin Grimshaw / Washington Post / Getty Images)