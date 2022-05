Brutális fizikai demonstrációra készül az egyetemi parkolóban a professzor

A Brutális fizika a szabadban című sorozat olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek a fizika tudományterülete irányt, és azt sem bánják, ha jól szórakoznak tanulás közben. Május 27-én délután négy órakor

a közönséghez képest legmagasabban tartott fizikaóra rekordjának megdöntésére tett kísérletre

várják az érdeklődőket.

Ennek során egy 50 méter magas daru segítségével demonstrálják, milyen durván törvénykezik a fizika. Akit nem csak a daruról kihajított, majd a becsapódás után a parkoló aszfaltján szétplaccsanó tartály látványa érdekel, azt is megfigyelheti, miként változik a hidrosztatikai nyomás a zuhanó hordó belsejében. Az is kiderül, mit látnak a fizikusok egy szabadesés közben forgó kosárlabdán, és látványosan illusztrálják, mit művel egy deszkával egy ötven méter magas vízoszlop. A brutális fizika kedvelői végignézhetik azt is, miként roppant össze egy hordót Torricelli kísérlete.

Härtlein Károly sok éve foglalkozik a fizika népszerűsítésével. Rajongói őt tartják a legendás Öveges professzor utódjának, aki több generáció fiataljaival szerettette meg a fizikát látványos és szórakoztató kísérleteivel.

A professzor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Intézetében tanít mesteroktatóként, korábban a Csodák Palotája munkatársa volt, és ő a Spektrum TV Brutális fizika című ismeretterjesztő sorozatának házigazdája és szakértője.

A kísérletekhez használt 50 méter magas darut a Paksi Atomerőmű tűzoltói biztosítják és kezelik. A program helyszíne a BME Z épületének parkolója (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.).